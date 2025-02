Según se detalla en el documento, el moderno terminal aéreo comenzaría a operar, a más tardar, el 30 de marzo de 2025. Y se especifica que, a finales de febrero, se realizará una revisión integral para verificar el cumplimiento de todas las medidas necesarias que garanticen una transición segura y ordenada. A pocas semanas de la fecha acordada, ¿cuál es el avance?

“En relación con la construcción del Nuevo Terminal de Pasajeros, de acuerdo a lo informado por Ositrán, dicha infraestructura se encuentra al 99,1 % de avance físico, faltando la culminación de pruebas operacionales para el inicio de operaciones”, comentan desde el MTC a este Diario. De hecho, la semana pasada el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, anunció que el 13 de febrero iniciaban las pruebas unitarias-por áreas específicas- y las pruebas integrales se realizarían el 27 de febrero, según cronograma de LAP.

El MTC detalla a El Comercio que, hasta la fecha, se han realizado diversas pruebas unitarias, como la medición del flujo PMR (Peak-to-Mean Ratio), que evalúa la variabilidad del tráfico aéreo para optimizar recursos y planificación. También se han simulado procesos en los diques de ‘check-in’ (A, B, C y D) y los desplazamientos hasta los puentes fijos, permitiendo identificar puntos de alta demanda. Asimismo, se han evaluado los flujos de pasajeros en las zonas ‘make-up’ y ‘break-up’ con buses de traslado, optimizando la logística de embarque y desembarque. Y, en los próximos días, se continuará con la evaluación de tiempos en salas de embarque, salidas y llegadas remotas, circulación de tripulaciones y uso de ascensores.

Esto deberás pagar para trasladarte al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Fuente: MTC)

Las pruebas integrales, que iniciarán dentro de casi una semana- precisan- buscarán garantizar la coordinación operativa y el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad aérea. Y, permitirán continuar con la capacitación del personal del concesionario, aerolíneas y operadores especializados para su familiarización con el nuevo flujo operativo, indica el MTC.

Sobre este punto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en una entrevista con este Diario, indicó que si bien la industria quiere que el aeropuerto abra el 30 de marzo –lo más pronto posible–, observaban que el calendario de pruebas hacia la apertura estaba muy apretado y que casi no había margen de error. En otros aeropuertos, indicaron, estas pruebas toman alrededor de cuatro meses. “La industria lo que no puede aceptar es que el aeropuerto abra cuando no esté listo”, refirió Martín La Rosa, Area manager de IATA para Perú y Bolivia.

¿Un mes de pruebas será suficiente para llegar al 30 de marzo en condiciones óptimas? Al respecto, el MTC indicó a este Diario que se está trabajando para cumplir con los plazos establecidos, priorizando la seguridad y eficiencia de las operaciones. Además, comentaron que las pruebas seguirán según el cronograma del concesionario “y que el aeropuerto iniciará operaciones cuando se verifique el cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias”. Es así que remarcan que “el Nuevo Terminal de Pasajeros solo iniciará operaciones cuando se cuenten con las autorizaciones respectivas y se hayan culminado las pruebas operacionales que garanticen la seguridad operacional.

Aeropuerto inicia pruebas para nuevo terminal. | Foto: Andina

De acuerdo al cronograma de LAP, al que accedió este Diario, las pruebas integrales o avanzadas iniciarían el 27 de febrero y se extenderían hasta el 13 de marzo.

Asimismo, el MTC sostiene que, en coordinación con el concesionario, las aerolíneas, los operadores de servicios y otros ‘stakeholders’ aeroportuarios, han llevado a cabo diversas reuniones para definir los detalles operacionales relacionados con la apertura del nuevo terminal y se ha acordado que el inicio de operaciones será bajo la modalidad de apertura integral. Lo que significa que todos los actores involucrados en la operación aeroportuaria (aerolíneas, operadores de servicios, entre otros) trasladarán sus actividades al nuevo terminal en la fecha de apertura.

Desde IATA indicaron que habrá que esperar el avance para tener una idea de si realmente se llegará a estar listos el 30 de marzo.

¿Cómo avanzan las obras de los accesos al aeropuerto?

Ante las observaciones de la demora en los accesos y la poca seguridad en el exterior, el MTC explica a El Comercio que adicionalmente a los trabajos que viene realizando Provias Nacional, se ha gestionado un Convenio entre el MTC, la ATU y el Ministerio del Interior (Mininter), que permite la seguridad en las avenidas cercanas, como Morales Duárez, Gambetta y Faucett. “Principalmente, el Convenio está encausado en la seguridad en el ingreso y salida del Nuevo Terminal de Pasajeros del AIJC. Son 124 efectivos policiales distribuidos en tres turnos”; explicó el ministerio.

En cuanto a las obras, el MTC comenta que se viene trabajando en el proyecto de interconexión entre el Nuevo Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) y la Línea 4 del Metro de Lima, que fue cuestionado dado que la Estación Aeropuerto no llegaba a estar dentro del terminal. De acuerdo con el estudio conceptual realizado por la ATU, se han identificado 7 alternativas de interconexión, siendo la alternativa con la Av. Quilca la de mejores beneficios y menor impacto. A la fecha, se está evaluando la modalidad de ejecución y plazos de construcción para su implementación.

Así deberán ingresar los pasajeros al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Fuente: MTC)

Así también, se están realizando trabajos de conexión en las vías de acceso al nuevo terminal como el mejoramiento del pavimento de la Av. Morales Duárez y la colocación de una nueva capa de rodadura consistente en una mezcla asfáltica mejorada, de mayor calidad, que una mezcla asfáltica convencional. Además, mencionaron la semaforización en las diferentes intersecciones de la Av. Morales Duárez y la de acceso al aeropuerto.

A la par, agregan que se viene haciendo el mantenimiento de la Av. Santa Rosa en toda su longitud para eliminar las deformaciones e interrupciones. Estos trabajos, aseguran, van a concluir durante marzo, previo a la inauguración del aeropuerto.

Para IATA, el tema del acceso al aeropuerto definitivamente va a impactar en la experiencia del pasajero.