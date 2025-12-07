MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exonerados

Escucha la noticia
MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exoneradosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Hoy empieza el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional para los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como escala hacia otro destino fuera del país.
Aunque se buscó eliminar esta tarifa —en reuniones que incluyeron incluso al presidente de la República— solo se logró suspenderla para los viajeros que usen el aeropuerto como punto de conexión hacia un destino nacional, cobro que iba a iniciar en enero del próximo año.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú pagará la TUUA de transferencia nacional, ya sea que su viaje empiece, termine o conecte en el terminal aéreo. Esta decisión es resultado de las coordinaciones y acuerdos entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP)”, informó Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El sector señaló que esta medida busca fortalecer la competitividad de las rutas domésticas. “Reiteramos nuestro compromiso con una política aeroportuaria que proteja a los pasajeros y priorice la conectividad del país, favoreciendo el turismo interno y la integración territorial”, añadió.
Aplicación de la TUUA de transferencia internacional
En otro momento, el MTC ratificó que, desde hoy, la TUUA de transferencia internacional solo se cobrará a los pasajeros que lleguen del extranjero, hagan conexión en el Jorge Chávez y continúen su viaje hacia otro destino internacional sin salir del terminal.
Recordó que esta tarifa está definida en el contrato de concesión entre el Estado y LAP, y su aplicación es regulada por Ositran según el marco normativo vigente. El concesionario puede realizar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.
Para facilitar el pago, la concesionaria ha habilitado plataformas online, agentes móviles y módulos físicos.
¿Por qué se aplicará la TUUA de transferencia?
El MTC explicó que este ingreso financia 25 servicios para los pasajeros en transferencia en el aeropuerto, como salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, iluminación, señalización, información de vuelos y áreas exclusivas.
Además, los recursos contribuyen al mantenimiento y modernización de los 17 aeropuertos regionales concesionados, ubicados en Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Anta, Chachapoyas, Talara, Pisco, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.
TE PUEDE INTERESAR
- Copa Libertadores: Brasileños gastan hasta US$3.000 para ver la final entre el Palmeiras y Flamengo, ¿qué otras cifras deja la fiesta deportiva?
- Grupo Kong apuesta por el Centro Histórico: así será el nuevo boulevard gastronómico liderado por La Tapada
- Alicorp con un pie en el negocio de los ‘snacks’: Este es el mercado al que entrará y sus principales competidores, ¿se aviva la guerra?