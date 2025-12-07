MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exonerados

Hoy empieza el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional para los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como escala hacia otro destino fuera del país.

Aunque se buscó eliminar esta tarifa —en reuniones que incluyeron incluso al presidente de la República— solo se logró suspenderla para los viajeros que usen el aeropuerto como punto de conexión hacia un destino nacional, cobro que iba a iniciar en enero del próximo año.

“Ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú pagará la TUUA de transferencia nacional, ya sea que su viaje empiece, termine o conecte en el terminal aéreo. Esta decisión es resultado de las coordinaciones y acuerdos entre el MTC y Lima Airport Partners (LAP)”, informó Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El sector señaló que esta medida busca fortalecer la competitividad de las rutas domésticas. “Reiteramos nuestro compromiso con una política aeroportuaria que proteja a los pasajeros y priorice la conectividad del país, favoreciendo el turismo interno y la integración territorial”, añadió.

Aplicación de la TUUA de transferencia internacional

En otro momento, el MTC ratificó que, desde hoy, la TUUA de transferencia internacional solo se cobrará a los pasajeros que lleguen del extranjero, hagan conexión en el Jorge Chávez y continúen su viaje hacia otro destino internacional sin salir del terminal.

Recordó que esta tarifa está definida en el contrato de concesión entre el Estado y LAP, y su aplicación es regulada por Ositran según el marco normativo vigente. El concesionario puede realizar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Para facilitar el pago, la concesionaria ha habilitado plataformas online, agentes móviles y módulos físicos.

Colas y demoras en registro de Migraciones y de embarque para pasajeros del nuevo aeropuerto Jorge Chávez / ANTONIO MELGAREJO

¿Por qué se aplicará la TUUA de transferencia?

El MTC explicó que este ingreso financia 25 servicios para los pasajeros en transferencia en el aeropuerto, como salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, iluminación, señalización, información de vuelos y áreas exclusivas.

Además, los recursos contribuyen al mantenimiento y modernización de los 17 aeropuertos regionales concesionados, ubicados en Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Anta, Chachapoyas, Talara, Pisco, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.