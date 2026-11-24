El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incrementará a más de S/400 millones los recursos destinados a subsidiar al sector transporte en el país, como respuesta al aumento del precio de los combustibles y al impacto que este genera en los costos operativos de los transportistas.

José Tangherlini, titular del MTC, indicó que la ampliación del fondo fue coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión forma parte de las medidas del Ejecutivo para atender los requerimientos de los gremios del sector y contribuir a que los operadores puedan mantener la continuidad de sus servicios.

Cabe recordar que, inicialmente, el Gobierno había asignado S/105 millones para este mecanismo en agosto pasado. No obstante, ante las dificultades económicas que enfrenta el transporte terrestre por el encarecimiento de los combustibles, se resolvió elevar significativamente el presupuesto, con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios.

MÁS INFORMACIÓN: SPH respalda medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño y pide incluir al gas natural en emergencia

En ese sentido, Tangherlini señaló que el monto del subsidio continuará siendo de S/4 por galón de combustible. La modificación estará concentrada en el presupuesto total del programa, que contará con mayores recursos para llegar a más transportistas a nivel nacional.

“Estamos trabajando de la mano con cada uno de los gremios con la finalidad de poder atender su problemática y darles solución a esta situación de combustible. El subsidio se mantiene en lo que corresponde a 4 soles por galón, pero se ha extendido el monto del subsidio para poder beneficiar a una mayor cantidad de transportistas”, aclaró.

El ministro de Transportes también reconoció que existe una brecha de recursos para cubrir las necesidades del sector y sostuvo que el incremento presupuestal permitirá atender una mayor parte de estas demandas. “Lo que se está dando ahora es más de S/400 millones para poder satisfacer las necesidades de los transportistas”, agregó.