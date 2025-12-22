MTC no descarta revisar la tarifa de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez: esto es lo que se sabe

La Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia o para pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta. Una semana después del inicio de la aplicación de esta tarifa, el 7 de este mes, la aerolínea Latam Perú anunció la cancelación de seis rutas (cuatro recién lanzadas a Curazao, Florianópolis, Orlando y Tucumán, así como dos nuevas hacia Guatemala y Belo Horizonte, que pensaban lanzar en el 2026). Además, la compañía comentó a este Diario que sus planes de inversiones por US$1.500 millones para los próximos cinco años estaba en reevaluación.

Asimismo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por sus siglas en inglés) advirtió a El Comercio que esta tarifa estaba afectando la conectividad internacional del país, que los pasajes se iban a encarecer entre 3% y 7%, dependiendo de las rutas, y que la demanda iba a caer hasta en 11%, también acorde a cada ruta. Latam advirtió, asimismo, que el impacto en sus inversiones podría tener también un efecto en las nuevas rutas domésticas.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP) comentó que la aplicación de la TUUA de transferencia internacional marchaba sin sobresaltos y que no se habían generado problemas en los tiempos de conexión. Además, el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez precisó a este Diario que el tema de la TUUA internacional ya estaba “cerrado”, y que, así como habían algunas aerolíneas que cancelaban rutas, otras anunciaban su ingreso al país y mayores frecuencias.

LAP ha iniciado el cobro de US$11,86 por TUUA de transferencia internacional desde el 7 de diciembre. (Foto: LAP)

LAP consideró, también, que las decisiones de cancelar o no una ruta responde a factores operativos y comerciales, por lo que “no es atribuible solo a la TUUA de transferencia”. Para Latam, en tanto, sí es un factor decisivo sobre la conectividad aérea del país, el turismo y la competitividad del aeropuerto internacional Jorge Chávez como hub regional.

A raíz de estas posturas, el MTC detalló a este Diario que está recopilando información detallada sobre el impacto de este cobro y manteniendo un canal abierto de diálogo con las aerolíneas, con el concesionario y demás ‘stakeholders’, con el objetivo de “analizar posibles medidas en caso se compruebe que esta tarifa afecta de manera concreta y verificable la conectividad o el turismo del país”.

El MTC argumentó que se debe tener presente que la TUUA de transferencia internacional es una obligación del contrato de concesión que fue suscrita por el Estado Peruano y el concesionario (LAP), “y nuestro país es respetuoso de los contratos que ha suscrito, el cumplimiento de sus obligaciones y de la estabilidad jurídica. “Cualquier modificación a los términos contractuales debe ser el resultado del acuerdo entre las partes”, remarcó el sector.

Latam afirma que la reevaluación de sus inversiones va a impactar también en sus rutas y planes en vuelos domésticos. (Foto: Latam) / Latam Airlines

En cuanto a la cancelación de las seis rutas de Latam, el MTC indicó que se trata de rutas nuevas, que recién se habían iniciado, por lo que no se cuenta con data histórica aún como para predecir comportamientos en el consumo de este servicio aéreo, ni proyectar su posible impacto.

El MTC sostuvo, de otro lado, que hay que tener en cuenta que el mercado aeronáutico es dinámico y que, así como hay destinos que no son atractivos, también hay otros destinos que sí atraen a usuarios. “El Perú claramente es atractivo como destino turístico y comercial; por lo tanto, otras aerolíneas han expresado su interés por ingresar al mercado aéreo nacional”, afirmó el ministerio.

En ese sentido, el MTC adelantó que Copa Airlines incrementará frecuencias en enero 2026, llegando a 49 frecuencias, y tiene interés en seguir incrementándolas en los siguientes meses. También, Air France pasará de siete a 10 frecuencias en la ruta París-Lima a partir de junio del 2026.

De igual manera, comentaron que otras aerolíneas han manifestado interés en operar hacia Perú como Emirates y Turkish Airlines.

Aldo Prieto, titular del MTC.. | MTC

Ante la pregunta de si el MTC ha evaluado alguna decisión acerca de la no aplicación de la TUUA de transferencia internacional, así como ha sucedido con la TUUA de transferencia nacional, el ministerio refirió que han sostenido constantes reuniones con las aerolíneas, y ha existido una buena recepción.

En el caso de la TUUA de transferencia nacional, el MTC detalló que ha conseguido, de mutuo acuerdo con el concesionario, que no cobre dicha TUUA en tanto se suscriba la adenda que se viene trabajando; luego de suscrita, ningún pasajero pagará definitivamente la TUUA de transferencia nacional. Adelantaron a este Diario que están avanzando en el proceso para firmar una adenda aproximadamente en marzo del 2026 para que el pasajero no pague de manera definitiva la TUUA de transferencia nacional.

“En cuanto a la TUUA de transferencia internacional, continuamos evaluando técnicamente el posible impacto de este cobro. De obtener evidencia concreta de un efecto negativo sobre la calidad del servicio sobre el turismo, se podría considerar una medida similar. Todo ello debe ser sustentado y conversado con los actores involucrados", anunció la entidad.

El nuevo cobro encarecería los pasajes y pondría en desventaja a Lima frente a aeropuertos como los de Bogotá y Panamá, de acuerdo a las aerolíneas. Para el concesionario, esta tarifa está en el contrato y permite recuperar su inversión. Foto: MTC.

El MTC explicó que en el caso de esta tarifa internacional hay un análisis costo - beneficio que debe ser lo más fino posible, dado que el 46,511% de la recaudación de esta TUUA de transferencia internacional ingresa a un fondo que permite financiar las inversiones para la mejora, modernización y ampliación de aeropuertos en provincia (17 aeropuertos).

¿Qué propuestas o alternativas evalúan para estar tarifa? En cuanto a la TUUA para conexiones nacionales, el MTC indicó que está explorando fuentes de ingresos adicionales y alternativas dentro del marco del contrato de concesión que permitan que ningún pasajero pague la TUUA de transferencia nacional, “sin afectar los ingresos que percibe el Estado para el financiamiento de las inversiones de los aeropuertos de provincia”.

Una de las alternativas también consiste en aprovechar los ingresos adicionales que se generarán a través del desarrollo de la “ciudad aeropuerto”, como centros comerciales, hoteles y otros negocios dentro del área concesionada.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones adelanta que adenda con LAP para no cobrar TUUA de transferencia nacional estará lista en marzo. Foto: GEC / DIANA CHAVEZ

“Dichos ingresos se distribuyen entre el concesionario y el Estado, y permitiría financiar la parte que dejaríamos de percibir por la TUUA de transferencia nacional. Esta misma lógica podría evaluarse para la TUUA de transferencia internacional si se llega a ese escenario", aseguró la entidad.

El MTC confirmó que la semana pasada se retomaron las reuniones con las aerolíneas y que está previsto continuar con ellas. El objetivo , remarcó, es recibir toda la información técnica necesaria para continuar evaluando el impacto de la TUUA de transferencia en la conectividad y encontrar soluciones que garanticen un equilibrio entre la sostenibilidad financiera, competitividad del aeropuerto y calidad del servicio para los pasajeros, tanto nacionales como internacionales.

¿De quiénes depende la decisión? Desde el ministerio expresaron que la decisión final debe ser coordinada entre diferentes entidades. El MTC lidera las conversaciones con el concesionario, pero también requiere la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Mincetur y Ositrán, ya que toda modificación en el esquema económico de la concesión -anotaron- debe contar con un análisis técnico, económico y financiero exhaustivo.

Asimismo, detallaron que también vienen coordinando con Mincetur, aerolíneas, gremios aéreos y otros actores involucrados para recabar información sobre los posibles impactos al turismo, conectividad y competitividad.

“Debemos tener presente que toda decisión de política pública se toma en base a evidencia, data y poniendo por delante el interés de los ciudadanos peruanos. El MTC impulsa una política de “Cielos Abiertos” y, bajo esta premisa, seguirá promoviendo la competitividad para consolidar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un hub aeroportuario regional, con más vuelos y mejores servicios", puntualizó la entidad.