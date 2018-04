MTC sobre peajes: "No hay revisión de contratos"

En el marco de las conversaciones que viene teniendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el gremio Consejo Nacional de Transporte Terrestres (CNTT) sobre los contratos de peajes, la entidad del Gobierno señaló a El Comercio que no hay revisión de dichos contratos y que solo se están recogiendo los reclamos de los transportistas.

"[Estamos] aclarando qué mejoras se tiene planteadas para cada una de ellas y el cronograma con que se vienen ejecutando", precisó el Viceministerio de Transportes a este Diario.

En el marco general, el Viceministerio precisó que se debe aclarar los costos de operación y mantenimiento de las vías, así como los de recuperación de las mejores y las obras que se vienen ejecutando; todo ello en un marco de transparencia.

"Estamos gestionando la información para que todos conozcamos la realidad", dijo el MTC.

Cabe recordar que dos días atrás, el 28 de abril, el presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que la revisión de las concesiones de peajes es uno de los puntos del pliego de reclamos presentado por el gremio de transportistas.

"En la política que tiene el Gobierno, [si los transportistas] quieren conversar con gusto conversamos. Hay que analizar punto por punto la conveniencia o no de cambiar o no [el tema de los peajes] [...] Estoy seguro que en el tema de tarifas, los números no engañan", indicó el mandatario durante una conferencia de prensa realizada en Puno.

Además, dijo confiar en que tanto el Gobierno como el gremio llegarán a un acuerdo después de debatir los temas en espacios de diálogo.