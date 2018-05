MTC sobre peajes: "Lo que tenga que revisarse, lo haremos"

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, dijo este martes en el Congreso que para casos como los contratos de concesión de los peajes, el Gobierno revisará "lo que tenga que revisarse", en línea con lo manifestado por Martín Vizcarra, Presidente de la República, y César Villanueva, primer ministro.

"Lo que tenga que revisarse, lo haremos. Eso significa leer el contrato, ver cómo están los avances y qué responsabilidades tiene el concesionario y el Estado”, precisó el funcionario.

Recordó que si bien el MTC es quien firma los contratos de concesión, la entidad que se encarga de regular las tarifas de peaje es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

"No tenemos ningún temor, no tenemos compromisos con nadie, salvo el compromiso de mejorar los servicios que damos a la población", detalló Trujillo.

Enfatizó, sin embargo, que quien tiene la responsabilidad de hacer que los contratos se cumplan es el regulador, "pero obviamente esos contratos se cumplen en función que ambos (empresa y Estado) hagan lo que corresponde".

De esta manera, apuntó que no es tarea del MTC autorizar un incremento de algún peaje, pues esto solo se autoriza y se tramita vía Ositran.

No obstante, sí reconoció que el MTC es responsable como concedente; y no solo en el ámbito de peajes, sino en general.

“El Gobierno Nacional, a través de los ministerios, debe ejercer la rectoría del sector, lamentablemente en algunos casos se ha pedido eso y se cree que la rectoría se limita en emitir algunos dispositivos y normas”, puntualizó.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Este diario quiso conocer la posición del Ositran sobre el reclamo de transportistas en torno a los peajes, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

La ex presidenta del Ositran, Patricia Benavente, consideró que tras las expectativas generadas por autoridades del gobierno sobre una revisión de los contratos de concesión, el diálogo con los transportistas debe ser asumido asumido por el MTC.

"No deberíamos esperar que el Ositran tenga estrategias políticas sobre estos temas porque no le corresponde. Para eso está el ministro que es el representante político del gobierno en este sector", dijo a El Comercio.

Benavente cuestionó la posición de los transportistas, quienes fustigan el cobro de peajes. Explicó que los gremios de transporte tienen una activa participación en el Consejo de Usuarios de Carreteras del Ositran, donde se informa sobre el contenido y los esquemas de pago de los contratos de concesión, así como los mecanismos de reajuste de tarifas.

"Los transportistas saben perfectamente que los mecanismos de reajuste de peajes están en los contratos desde siempre", apuntó.

En esa línea, Benavente aclaró que el Ositran no puede realizar modificaciones, sino su tarea es fijar tarifas de manera técnica y velar por el cumplimiento de los contratos. Añadió que la única entidad que puede hacer una modificación contractual es el MTC.

"El concedente no puede estar cambiando los contratos porque hay una presión política o una presión gremial. Las renegociaciones deben tener un sustento económico y financiero, no podemos renunciar a eso porque sino serán los contribuyentes quienes van a terminar asumiendo lo que un gremio se niega a pagar por el uso de las vías", subrayó la ex titular del Ositran.