La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es la principal fibra a tierra para llevar conectividad, como Internet y datos móviles, a la población más alejada de zonas rurales y poblaciones vulnerables. (USI)
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es la principal fibra a tierra para llevar conectividad, como Internet y datos móviles, a la población más alejada de zonas rurales y poblaciones vulnerables. (USI)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé definir, a más tardar en noviembre, quién administrará la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que actualmente está bajo control del Estado y se encuentra subutilizada y con problemas de mantenimiento.

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