El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé definir, a más tardar en noviembre, quién administrará la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que actualmente está bajo control del Estado y se encuentra subutilizada y con problemas de mantenimiento.

“Yo creo que a más tardar tenemos que hacerlo en noviembre, a más tardar. Estamos en coordinaciones también con estudios especializados que nos permitan saber el costo del mantenimiento de la red dorsal en todo lo largo del territorio nacional”, indicó Dalia Suárez, viceministra de Comunicaciones en entrevista a RPP.

Cabe precisar que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es la principal fibra a tierra para llevar conectividad, como Internet y datos móviles, a la población más alejada de zonas rurales y poblaciones vulnerables, donde también se requiere interconectar servicios como centros de salud y comisarías.

Suárez agregó que se evalúan distintas alternativas para el futuro de esta infraestructura, entre ellas que continúe siendo administrada por el Estado, que pase a manos de un tercero o que sea concesionada.

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“Es un activo nacional, el tema es quién administra”, sostuvo la funcionaria, que además explicó que la decisión deberá considerar aspectos como la disponibilidad presupuestal, el costo de mantenimiento y los beneficios que se puedan ofrecer.

En esa misma línea, la viceministra reconoció que la Red Dorsal, que recorre 22 capitales de regiones del territorio nacional, se encuentra actualmente subutilizada y con poco mantenimiento, situación que ha provocado deterioro en algunos de sus nodos.

Por ende, indicó que una de sus prioridades del sector es poner en valor esta infraestructura y realizar las actualizaciones necesarias para mejorar su funcionamiento. Sostuvo que el MTC está evaluando mecanismos que permitan que operadores especializados puedan mantener la red en óptimas condiciones. Esto será relevante para las futuras operaciones de conectividad a nivel regional, explicó.