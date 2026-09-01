La estimación de factibilidad establece un costo total referencial de US$1.146.6 millones que comprende las obras, los estudios, la supervisión, la adquisición y compensación de terrenos, los trenes, los sistemas y la puesta en funcionamiento. Foto: gob.pe
La estimación de factibilidad establece un costo total referencial de US$1.146.6 millones que comprende las obras, los estudios, la supervisión, la adquisición y compensación de terrenos, los trenes, los sistemas y la puesta en funcionamiento. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, recibió la presentación técnica de los resultados del estudio de factibilidad del Ferrocarril Aeropuerto de Chinchero - Cusco.

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