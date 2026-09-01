El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, recibió la presentación técnica de los resultados del estudio de factibilidad del Ferrocarril Aeropuerto de Chinchero - Cusco.

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“Este proyecto busca conectar el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero con la ciudad del Cusco mediante una infraestructura ferroviaria de aproximadamente 21.77 kilómetros, que permitirá contar con una alternativa moderna, eficiente y sostenible para el traslado de ciudadanos y visitantes”, señaló la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco Carrasco.

La propuesta presentada considera tres estaciones: San Pedro, Poroy y Aeropuerto de Chinchero, además de instalaciones para guardar y dar mantenimiento a los trenes cerca del aeropuerto. Debido a las características geográficas de la zona, el recorrido comprende 6.4 kilómetros a nivel del terreno, 5.4 kilómetros sobre viaductos y 9.9 kilómetros en túneles, con el propósito de adaptarse al entorno y reducir las interferencias con la ciudad.

El sistema propuesto contempla trenes eléctricos ligeros de dos coches, doble vía y operación automatizada, con personal a bordo para la atención de los pasajeros y la respuesta ante emergencias. Otro de los aspectos destacados es la necesidad de integrar el ferrocarril con el desarrollo ordenado del entorno del nuevo aeropuerto y de las estaciones.

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Dicha articulación permitiría ampliar el número de usuarios y generar mayores beneficios para la población, mediante una mejor conexión con actividades turísticas, comerciales, de vivienda y de servicios.

La estimación de factibilidad establece un costo total referencial de US$1.146.6 millones que comprende las obras, los estudios, la supervisión, la adquisición y compensación de terrenos, los trenes, los sistemas y la puesta en funcionamiento. Estas cifras deberán ser actualizadas y profundizadas en las siguientes etapas de evaluación del proyecto.

Los resultados presentados constituyen un valioso insumo técnico para que el MTC continúe evaluando la propuesta y, sobre la base de sus conclusiones y recomendaciones, defina posteriormente el cronograma, el mecanismo de financiamiento, la modalidad de ejecución y las demás acciones necesarias para su eventual implementación, conforme a las normas y procedimientos aplicables.