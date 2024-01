El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el ministro Raúl Pérez Reyes mantendrá el próximo martes una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y representantes del concesionario encargado de la obra de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con el objetivo de hacer viable la construcción de la Estación Central.

En un comunicado, el MTC sostiene que sigue impulsando la construcción de la Línea 2 del Metro, buscando acelerar los trabajos, a fin de que la ciudad pueda contar, lo más pronto posible, con este moderno sistema de transporte masivo.

Por ello, añade, la ejecución de la Estación Central (que conectará el tren con el Metropolitano) es fundamental para el funcionamiento de la Línea 2, puesto que, sin ella, no se podrá poner en operación la Etapa 1B, tramo central de la Línea 2 que permite la continuidad entre la Etapa 1A, actualmente en servicio, y la Etapa 2, que está en fase de construcción.

El ministerio explica que a fin de minimizar el impacto que podrían generar los trabajos a ejecutar en dos cuadras de la avenida Paseo Colón para la edificación de la Estación Central, el consorcio Metro de Lima Línea 2 ha reducido los plazos de construcción de 2 años a 13 meses.

Asimismo, se ha determinado que no se cortará la circulación vehicular de la avenida Garcilaso de la Vega, la cual mantendrá dos carriles en ambos sentidos.

Igualmente, recalca el comunicado, el diseño de la estación se ha optimizado y compactado al máximo para no afectar nunca la circulación en el jirón Washington, en la avenida Paseo de la República y en el óvalo Grau.

Y precisamente, ante la necesidad de continuar con la ejecución de la obra y mantener una coordinación estrecha con la Municipalidad de Lima Metropolitana, el ministro Pérez Reyes se reunirá con el alcalde, sus equipos técnicos y el concesionario a cargo de la obra.

Hace unos días, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga mostró su disconformidad con los trabajos de la Estación Central. En su opinión, la construcción de dicha estación “no es necesaria por el momento”.

“Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura”.

La autoridad edil insistió que en dicha intersección “transitan más de 60 rutas de buses” y que la construcción generará mucho caos y desorden en el centro de la ciudad.