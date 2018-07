MTC: Tecnología 5G para internet se encuentra en estudios

En la última edición del CEO Leadership Forums, Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones, mencionó que para garantizar que las frecuencias de internet 5G se utilicen de la mejor manera en el territorio nacional, actualmente se están realizando estudios.

"Las frecuencias 5G se han declarado en reserva. Esperamos tener resultados concretos [de los estudios] para fin de año. Por otro lado, como sector, aprobamos el ISO este año para que se use el canon para llevar a cabo una conversación tecnológica. El canon es el pago por el uso del espectro. Esto se usa como crédito fiscal para que se pueda convertir la red 2G a 3G en algunas zonas del país", explicó Nakagawa.

La tecnología 5G, que permitirá una navegación mucho más veloz desde dispositivos móviles, está prevista para entrar en funcionamiento en el 2020 y ya se iniciaron pruebas en el mundo y la región, incluyendo algunas experiencias en Argentina y Perú, según informó hace unos meses José Otero, director de 5G Americas para América Latina y el Caribe.



INTERNET DE LAS COSAS

Nakagawa afirmó, por otro lado, que con el desarrollo del Internet se abren muchas posibilidades para la población, como el "Internet de las Cosas", el Blockchain y la inteligencia artificial. Esto derivaría, eventualmente, en un crecimiento económico y en mejorar la calidad de vida de las personas.

"Hay que pasar del Internet del consumo al Internet del valor. El Internet de las Cosas es una red de objetos interconectados virtuales o no. Por ejemplo, la refrigeradora puede avisarme si me falta algo o no. Ahí queremos llegar. La inteligencia artificial emula la inteligencia humana, por ejemplo, los autos autónomos", explicó la viceministra.

"Se están elaborando proyectos pilotos de telesalud en la selva. Además, estamos trabajando en el proyecto de Smart Cities (ciudades inteligentes) en Tacna y Piura con colaboración del gobierno coreano. Esperamos que los gobiernos locales y regionales puedan tener Smart Cities. Y seguimos trabajando para incentivar el uso eficiente del espectro radioeléctrico", afirmó Nakagawa.

Asimismo, explicó que desde el ministerio se envió hace más al Congreso un proyecto de Ley para crear el viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), sin embargo, la propuesta aún se encuentra en evaluación.

DE BANDA ANCHA

Con respecto a los proyectos de banda ancha, el Gobierno está buscando conectar a más 12 mil poblaciones rurales. La idea, explica, es llegar al 98% de las capitales de provincias.

"La mayor parte de la selva es zona de reserva, la única manera es llegar vía satelital. Para las otras zonas, estamos liberando los terrenos. En cinco años deberíamos de liberar la mayoría", concluyó.