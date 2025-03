Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante una conferencia de prensa, anunció que no se tiene una fecha establecida para inaugurar el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

“Es preferible no lanzar una fecha porque lo que va a pasar es que simplemente nos vamos a someter a que puedan haber problemas nuevamente. El Perú no se merece que estemos dando permanentemente fechas que no podrían cumplirse”, precisó.

“Ahora tenemos que ser mucho más seguros en cuanto al momento en el que debe inaugurarse el aeropuerto. Para nosotros la seguridad no se negocia”, agregó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además sostuvo que la postergación se debe a lo evaluado por Ositrán y que hace referencia a un tema de control de fallas y fugas.

“Tomando en cuenta lo evaluado por Ositrán, que ha sido presentado hoy en la mañana, es un tema de control de fallas y fugas. Un tema fundamental para tener la tranquilidad que cuando un avión es alimentado de combustible, no haya ninguna falla de combustible que pueda generar un accidente”, señaló Pérez Reyes.

MÁS INFORMACIÓN: Cámara de Comercio de Lima pide la salida del ministro del Interior

“De nuestro lado se han efectuado una serie de pruebas vinculadas a los escenarios que buscan replicar una situación real, en la que claramente se ha observado que todavía hay una serie de deficiencias por corregir. Por lo que consideramos que no se puede emitir el certificado de operaciones y servicios aeroportuarios y, por lo tanto, el 30 de marzo no debería entrar en operación el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez”, agregó el ministro de Transportes.

El ministro sostuvo que para el Gobierno la prioridad es la puesta en operación del nuevo aeropuerto, pero que tiene que hacerse en condiciones óptimas dado que la seguridad aeroportuaria es fundamental.