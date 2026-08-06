Se anunció también la salida de Carlos Alfonso Monja Manosalva como viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. (Foto: Andina)
Se anunció también la salida de Carlos Alfonso Monja Manosalva como viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva viceministra de Trabajo y a Juan Carlos Paz Cárdenas en el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.

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