El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva viceministra de Trabajo y a Juan Carlos Paz Cárdenas en el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.

Mas información: Gobierno designa a César Luna Victoria como nuevo jefe de Sunat

La elección de Cornejo se dio mediante la Resolución Suprema N°033-2026-TR. En su trayectoria ocupó el cargo de viceministra de Vivienda y titular de dicho ministerio. Además, cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Empresas. También, fue titular de la Gerencia General de la Oficina de Normalización Provisional (ONP).

En dicha institución ocupó los cargos de asesora de jefatura y presidenta del Grupo de Igualdad de Género. Además, se desempeñó como gerenta general del Banco de Materiales (Banmat) y también fue directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado (Fonafe) en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

Mientras que la designación de Cárdenas fue a través de la Resolución Suprema N° 034-2026-TR.

Puedes ver: Gobierno declara en reorganización al Midagri por 120 días para evaluar su funcionamiento

Ambos nombramientos, publicados en el diario oficial El Peruano, fueron suscritos por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori y por el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

Cabe precisar que en otra disposición legal se anunció la salida de Carlos Alfonso Monja Manosalva como viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados.