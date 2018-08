MTPE: Alza del sueldo mínimo no necesariamente genera informalidad

El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, consideró que un aumento de la remuneración mínima vital (RMV) no necesariamente genera informalidad.

"No hay relación negativa entre el incremento de la remuneración mínima vital y el aumento de la informalidad. Eso no existe, no está demostrado", señaló Sánchez en entrevista con Canal N.

Añadió que en el Perú sufrimos un retraso histórico en materia de salario mínimo, que actualmente se ubica en S/930.

"Hay un atraso histórico en la remuneración mínima vital, y existe una fórmula [para su revisión], pero el sueldo mínimo no debe fijarse por pálpitos o corazonadas, ni especulaciones", subrayó.

El último incremento sucedió en marzo, cuando pasó de S/ 850 al monto actual. Sánchez afirmó que buscará que los próximos aumentos obedezcan a motivos económicos y no políticos.

"Cuando se tomó el acuerdo el 23 de julio pasado para reactivar el Consejo Nacional del Trabajo, también se ha reactivado la comisión técnica que verá algunos ajustes a la fórmula [de incremento del sueldo mínimo], la cual objetivamente arrojará un resultado", afirmó.

Adelantó que a fines de este año la comisión técnica terminará con su trabajo y presentará la fórmula para ser oficializada a través de un decreto supremo.

"La idea es que el incremento de la remuneración mínima vital responda a criterios técnicos. Es un tema sensible para los actores sociales y un tema importante para el mercado de trabajo", agregó.