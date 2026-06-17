El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, invertirá cerca de S/ 4 millones en el departamento de Moquegua para financiar proyectos de inversión y actividades de intervención inmediata que permitirán generar más de 300 empleos temporales en favor de la población vulnerable de 10 distritos de la región.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, durante su participación en la Sesión Plenaria de la “Mesa de diálogo para atender la problemática de la cuenca del río Coralaque mediante el Plan de Acción Integrado”, organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Con estas inversiones no solo fortalecemos la infraestructura pública y mejoramos las condiciones de vida de la población, sino que también brindamos oportunidades de empleo e ingresos a las familias que más lo necesitan. Nuestro compromiso es llegar con acciones concretas a los territorios afectados por problemáticas sociales y ambientales, contribuyendo a su recuperación y desarrollo”, señaló el ministro Freddy Solano.

En lo que va del presente año 2026, “Llamkasun Perú” promovió en Moquegua la generación de más de 490 empleos temporales mediante el financiamiento de ocho Actividades de Intervención Inmediata y dos Proyectos de Inversión, con una inversión superior a S/ 3,3 millones.

En cuanto a los resultados acumulados desde el 2023 a la fecha, se promovió la generación de más de 4 900 empleos temporales en los 20 distritos de Moquegua, mediante el financiamiento de 102 Actividades de Intervención Inmediata y seis Proyectos de Inversión, para lo cual se transfirieron más de S/ 18,7 millones a los gobiernos locales.

A través de estas intervenciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la generación de empleo temporal, la atención de la población vulnerable y la dinamización de las economías locales, contribuyendo al desarrollo sostenible de Moquegua.

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