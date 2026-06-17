Resumen

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El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González | Foto: MTPE
El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González | Foto: MTPE
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, invertirá cerca de S/ 4 millones en el departamento de Moquegua para financiar proyectos de inversión y actividades de intervención inmediata que permitirán generar más de 300 empleos temporales en favor de la población vulnerable de 10 distritos de la región.