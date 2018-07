MTPE: Ley agraria debe ser permanente, pero temporal para cada empresa

Casi tan pronto como asumió el Ministerio de Trabajo, Christian Sánchez se vio envuelto en el debate sobre la ampliación del régimen agrario, donde fue ubicado –incluso por altos funcionarios del Ejecutivo- en el bando opositor. En esta entrevista, el ministro detalla su propuesta de reforma en la materia y habla de la agenda de trabajo que adelantará de cara al próximo 28 de julio y al 2021.

En su breve gestión, se le ha visto enfrentado con el MEF y otros sectores por la ampliación del régimen agrario y ahora Sunat se adelanta al MTPE en dar las cifras de empleo formal. ¿Falta todavía afinar la comunicación interna en el Gobierno?

Es un corto tiempo, recién está acabando el periodo de prueba de tres meses (rie). Y bueno se aclaró ya públicamente que la posición del MTPE en materia del régimen agrario es la misma del presidente, Martín Vizcarra: debe ampliarse pero con modificaciones.

Pero esa tarea se la dejaron la tarea al Congreso, donde se discute un predictamen que sube el sueldo mínimo diario a S/37,2 y ordena que se pague por separado la gratificación y la CTS. ¿Está conforme con eso?

Sí, con lo que se ha discutido, porque todavía no se ha hecho público el texto del predictamen. Habrá que esperar a verlo, pero el MTPE envió al Congreso una propuesta: que el régimen promocional sea permanente, pero que las empresas se acojan al él de manera temporal y con ciertas condiciones.



¿Eso no fomenta el enanismo?

Bueno pero el fraude a la ley existe desde que existe el derecho y debe combatirse.

Le pregunto justo porque es previsible. Le estaría complicando un poco el trabajo a su colega de Produce que tiene que resolver la escasez de empresas medianas en el Perú. ¿La propuesta que hizo no considera entonces candados o mecanismos?

No. Siempre cabe la posibilidad que se produzca un fraude. Y habría que conocer el predictamen y esperar al debate para como Ejecutivo responder a los pedidos concretos.

Pero este debate se ampliará más allá del Congreso pues el Presidente anunció que el Consejo Nacional de Competitividad va analizar aplicar el régimen agrario en más sectores. ¿Está de acuerdo?

El MTPE tiene una propuesta muy general sobre lo que debe contener un régimen temporal: que el acogimiento sea por empresa y de manera temporal; que se someta a una evaluación de control permanente de sus efectos sobre el mercado trabajo, sobre las relaciones de trabajo y en los derechos de los trabajadores; y que no generen un déficit o una brecha o un problema financiero en el seguro social.

Ha planteado ampliar la ley de modalidades formativas para incorporar practicantes al sector público. ¿Se ha coordinado con el MEF, que busca atajar el crecimiento del gasto en remuneraciones?

Claro, se coordinó y [la propuesta] fue parte del discurso de investidura del presidente Vizcarra. No son cosas incompatibles. Se habló de evitar gastos superfluos y se puede incrementar la contratación de jóvenes sin caer en ello.



Pero el Estado no puede resolver el desempleo juvenil por sí solo. ¿Se dejará de lado el proyecto de ley de PPK que apunta al sector privado?

Sobre ese proyecto no he tomado apunte de qué es lo que podemos mejorar, pero lo vamos a hacer. Pero tenemos también nuestros propios temas.



Es cierto que el aporte del sector público tiene un tope pero tienes que fomentar de alguna manera el ingreso de jóvenes allí. Además, es parte de un proyecto completo que vamos a coordinar con el MEF para hacer los ajustes que correspondan. La voluntad política ya está y ya tenemos metas muy importantes que se han cumplido, como las 18.500 colocaciones en la bolsa de trabajo. Son 3.500 más a las del mismo período en el año anterior y que ha beneficiado en 60% a jóvenes.



Me dijo antes que quiere fortalecer el Consejo Nacional del Trabajo, que dejó de sesionar porque los sindicatos decían que favorecía a los empresarios. Paradójicamente, cuando usted asumió, a los gremios empresariales les preocupó su cercanía a los sindicatos.

Creo que en estos meses los miedos han dejado paso a la confianza de alguna manera. El 23 de julio vamos a reinstalar el CNT y esa es una gran señal de confianza. No hacia Christian Sánchez, el ministro de trabajo, sino hacia el Gobierno.

¿Todos los miembros le han confirmado?

Hablé con trabajadores y empleadores. Creo que ya están casi confirmadas.

¿Cuál será la agenda?

Los puntos señalados en el discurso del Premier y lo que propongan los actores. Por nuestra parte, el foco está en formalización y productividad, especialmente de la microempresa. La informalidad es un problema complejo en el que se entrecruzan competencias del MTPE, MEF, Mincetur y Produce.



Vamos a sentarnos con los empresarios, con los trabajadores y con otros ministerios para promover herramientas que interrelacionen coherentemente las políticas de formalización. Ya hemos creado las mesas del sector gastronómico y artístico. Les seguirán la de futbolistas, del sector pesquero y de los servicios de seguridad privada.

¿Reducir la rigidez laboral no está en su agenda? Somos casi últimos en el ránkig WEF pero usted se opuso a la flexibilización laboral en un comunicado firmado por varios abogados cuando era intendente de la Sunafil.

Ah bueno, es una fórmula, pero hay otras. El debate de la formalización versus la supuesta rigidez laboral está en la política que se viene implementando desde que en el 2001 se creó una ley especial para los trabajadores de la mypes. Sin embargo, la informalidad no ha disminuido como se esperaba.

Pero en el sector agrario, la formalidad laboral subió de 16% en el 2004 a 25% en el 2017 gracias al régimen especial, según un estudio de Apoyo Consultoría.

De acuerdo, pero creo que no es comparable, porque la ley agraria aplica justamente para empresas con más de 100 trabajadores. Cuando hablamos de microempresas, la clave no es la flexibilidad laboral, sino que hacen falta políticas complementarias, como acceso al crédito en mejores condiciones, promoción tributaria, eliminación de barreras burocráticas, etcétera. Todo ello se debe complementar con fiscalización laboral en los casos graves, en los casos donde la promoción no ha funcionado.



Se observan tendencias opuestas sobre la evolución del empleo formal entre las encuestas del MTPE y la planilla electrónica que administra la Sunat. ¿Existe algún problema de metodología?

La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo es una medición que utilizan varias administraciones de trabajo. Es la fuente que utilizamos pero también tenemos la planilla electrónica. Eso se puede prestar a confusiones porque la administra la Sunat. Lo que sucede es que hemos heredado algunas carencias en nuestros equipos informáticos. Pero si la reporta antes la Sunat —que no tiene las capacidades técnicas que tienen el MTPE— se dan distorsiones estadísticas y con estadísticas no tan finas es más complejo tomar decisiones en temas de políticas públicas.

Pero esa brecha en las cifras va más allá de una lentitud en procesar la data. Los últimos 10 meses han reportado tendencias diferentes.

Se debe a que la planilla electrónica a diferencia de una encuesta, es un censo. En una encuesta se trabaja sobre una muestra y sobre una base estadística diferencial.

Si le parece que es más precisa la foto que da la planilla, ¿tiene sentido seguir haciendo la encuesta del ministerio?

Yo creo que hay que manejar ambas fuentes. La planilla tiene más detalles, pero la encuesta no deja de ser útil porque permite formular proyecciones.