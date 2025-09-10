MTPE pedirá creación de la Oficina de Capacitación para Jóvenes a través del pedido de facultades, ¿en qué consistirá?

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, adelantó que su cartera está impulsando la creación de una Oficina de Capacitación dirigida principalmente para jóvenes, con el objetivo de mejorar sus competencias laborales. Este proyecto busca ser incluido en la lista de iniciativas que presentará el Ejecutivo a la hora de solicitar el pedido de facultades ante el Congreso.

“Estamos trabajando una Oficina de Capacitación, un organismo, porque el 70% de los jóvenes no alcanzan educación superior. Las cifras el 2022 eran peores y alcanzaban casi el 75%. Hemos mejorado, pero esa cantidad de jóvenes que terminan el colegio no tienen competencias laborales”, detalló.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La propuesta todavía está siendo impulsada y debatida en el Consejo de Ministros. “Ojalá prospere. En todo caso, también tenemos nuestra plataforma Capacítate”, refirió.

A pesar de que existen iniciativas del Estado para impulsar la empleabilidad de los jóvenes, estas no estarían funcionado, lo que se evidencia en una caída en los niveles de empleo juvenil y un posible aumento de ninis.

El ministro participó en el panel “La agenda nacional Pyme”, realizado durante la XVIII Cumbre PYME APEC. Durante el conversatorio destacó la necesidad de sincerar las cifras relacionadas al empleo. En esa línea, recordó que han creado el Registro de Trabajadores en Informalidad.

Con los datos conseguidos, se conoció que 12’400.000 peruanos laboran en la informalidad, de los cuales 5,2 millones dependen de una mype. Además, identificaron 15 tipos de informalidad, de los cuales se dividen en dos grupos: ocho son de tipo autoempleo como los obreros de construcción y siete son de tipo trabajos dependientes como los empleados de emprendimientos informales.

“Tenemos 2,1 millones de emprendimiento. Al saber esta información, también sabremos cómo podemos llegar con políticas públicas más precisas”, destacó Maurate.