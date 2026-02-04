Las mujeres trabajadoras tienen derecho a solicitar un día al año de licencia con goce de haber, para practicarse exámenes médicos que les permita detectar indicios de cáncer de mama y/o de cuello uterino, conforme a lo establecido en la Ley N.º 31561.

Esta información fue brindada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a pocos días del 4 de febrero, fecha que se conmemora como el Día Mundial contra el Cáncer.

Para acceder a esta licencia, la trabajadora deberá coordinar con el empleador o su superior inmediato. Además, deberá presentar la orden médica y programación de la cita en la que se indiquen los exámenes a realizar.

Hay que recordar que es el empleador quien debe asumir el pago de este día no laborado. Asimismo, la trabajadora deberá acreditar posteriormente la atención recibida mediante la constancia de atención emitida por la IPRESS correspondiente.

¿Cómo solicitar la licencia?

Deberá notificar a su empleador de manera física o virtual con una anticipación de tres días hábiles a la cita programada. Para ello, tendrá que presentar una solicitud simple de licencia con goce, dirigida a su jefe inmediato; incluyendo la programación de la cita para los exámenes de detección de los tipos de cáncer. Posteriormente, tendrá que presentar los documentos que acrediten dicha atención, en un plazo máximo de tres días hábiles.

¿Qué pasa si los exámenes salen positivos?

En caso los exámenes hayan resultado positivos, es decir, haya sospecha de cáncer, el empleador debe brindar las facilidades para que la trabajadora pueda continuar con su atención, de acuerdo a las disposiciones sobre permisos y licencias, establecidas en el Reglamento Interno del Trabajo.

Los empleadores que incumplan con otorgar la licencia con goce de haber para la detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino, estarían cometiendo una infracción muy grave en materia de relaciones laborales.