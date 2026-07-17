Fuentes de Aerolíneas Argentinas confirmaron que los vuelos para viajar hacía Estados Unidos desde el país sudamericano para la final del Mundial 2026 ante España se agotaron en solo un día.

Luego del triunfo de la albiceleste ante Inglaterra por 2-1, la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotadas.

“Se venció todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día”, indicaron a EFE fuentes de la aerolínea.

Ante este panorama, la compañía reforzó su programación con dos vuelos, para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330.

Un mostrador vacío de Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 13 de septiembre de 2024. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

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De acuerdo con la compañía, esta medida permitirá a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo. Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, fuentes de Aerolíneas Argentina, consultadas por EFE, recomendaron a los interesados en viajar que chequeen en la web de la empresa porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer a último minuto.