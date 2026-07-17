De cara a la final, la compañía reforzó su programación con dos vuelos, para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana. (Foto: AFP)
De cara a la final, la compañía reforzó su programación con dos vuelos, para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana. (Foto: AFP)
/ PAUL ELLIS
Por Redacción EC

Fuentes de Aerolíneas Argentinas confirmaron que los vuelos para viajar hacía Estados Unidos desde el país sudamericano para la final del Mundial 2026 ante España se agotaron en solo un día.

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