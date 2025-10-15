El fin de semana, Cabo Verde, la pequeña nación insular, se clasificó para su primera Copa del Mundo, pero esto no habría sido posible sin Roberto “Pico” Lopes, defensa de 33 años nacido en Dublín. Con una población de alrededor de 525.000 habitantes, Cabo Verde es el segundo país más pequeño en clasificarse al Mundial 2026.

Dicho esto, es difícil encontrar jugadores con calidad mundialista con una cantera de talento tan pequeña. Esta situación llevó a las autoridades caboverdianas a iniciar una búsqueda de jugadores profesionales con vínculos con el país.

Esto nos remonta al 2019, cuando un seleccionador nacional intentó contactar con Lopes, quien, a pesar de ser irlandés, era elegible para una convocatoria gracias a la ascendencia caboverdiana de su padre, relata el medio Morning Brew.

Sin embargo, el intento fue ignorado durante nueve meses. ¿Qué pasó? Cabo Verde le había enviado un mensaje a Lopes a través de su perfil de LinkedIn y le había escrito en portugués, un idioma que el entrenador no hablaba.

Al principio, Lopes asumió que el mensaje directo era spam, pero cuando Cabo Verde volvió a contactarlo meses después, esta vez en inglés, el talentoso jugador aprovechó la oportunidad.

Desde entonces, Lopes ha sido titular habitual en la selección de su padre, liderando al equipo en competiciones como la Copa Africana de Naciones y, ahora, en su histórica ronda de clasificación para el Mundial.