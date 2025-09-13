Mundial de Desayunos de Ibai: cómo el pan con chicharrón puso a jugar a KFC, Xiaomi y hasta políticos

El “Mundial de Desayunos”, creado por el streamer español Ibai Llanos, comenzó siendo como un reto divertido en redes sociales. Sin embargo, pronto se transformó en un fenómeno viral que movilizó a millones de usuarios, incluyó a marcas de distintos rubros —incluso fuera del sector alimentos— y atrajo la atención de políticos que se sumaron a defender los platos típicos de sus países como si se tratara de una bandera nacional.

En el caso peruano, la bandera fue el pan con chicharrón, que desató una ola de apoyo en redes, desde consumidores de a pie hasta empresas que decidieron aprovechar el impulso. Expertas conversaron con este Diario para entender mejor este fenómeno.

Para Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad Coaching Estratégico, el fenómeno tiene raíces profundas en la psicología colectiva peruana. “Cada vez que aparece la oportunidad de competir como sociedad utilizando las redes sociales, al peruano se le enciende un chip competitivo inusual. Pasó con Machu Picchu como maravilla del mundo o con la hinchada más grande en el fútbol, y ahora con el pan con chicharrón”, refirió.

Por su parte, Isabel Sánchez, profesora de la Universidad del Pacífico, apuntó que el éxito se debe también a un factor de escape emocional. “En un mundo tan cargado de noticias políticas y económicas que generan estrés, buscamos momentos de diversión colectiva. Ser parte del movimiento del momento es atractivo porque nos permite escapar de la rutina y al mismo tiempo sentirnos parte de algo más grande”.

Pan con chicharrón

¿Oportunidad para las marcas?

El duelo entre la arepa venezolana y el pan con chicharrón es mucho más que una competencia gastronómica. Es un choque de identidad, de historia y de pasión nacional y esto las marcas lo saben.

El peculiar mundial desató una ola de orgullo patrio que alcanzó a marcas como KFC, Xiaomi y hasta políticos. Según ambas especialistas se trata de un fenómeno coyuntural, pero con matices.

“Es un trend digital completamente pasajero. Pero eso no significa que tenga poco retorno, puede generar un pico de actividad alto hoy e incluso inspirar acciones similares en el futuro. No es construcción de marca a largo plazo, es sumarse a jugar en el lugar donde hoy están todos”, mencionó Vega Amat y León.

El pan con chicharrón representa al Perú en la final del Mundial de Desayunos. (Foto: Andina)

Sánchez, en cambio, señala que, si bien es coyuntural, puede reforzar el posicionamiento de una marca si está alineado con sus valores. “El solo hecho de sumarse a la tendencia puede marcar la diferencia en la percepción de la marca. El caso de galletas Casino es un ejemplo, quienes anunciaron un sabor de pan con chicharrón que quizá nunca se venda, pero conectó con un público joven y transgresor, en línea con su identidad”, explicó.

Otro punto que resaltó en este mundial, fue la competencia de marcas. Uno de los episodios más llamativos fue la “rivalidad” entre KFC Ecuador y KFC Perú, ambos defendiendo la propuesta del país donde están en el torneo.

Según Vega Amat y León, el beneficio de estas “batallas digitales” es que demuestran que la marca está en sintonía con lo que moviliza a la gente. “Es como ponerse la ropa de moda o ir al restaurante nuevo que todos comentan. Posiciona a la marca como innovadora. El riesgo está en no medir la dimensión de la tendencia y usar códigos que no conecten con el público o que contradigan la estrategia global de la marca”, explicó.

Para Sánchez, la clave es que estas campañas estén coordinadas y se establezcan límites claros. “La línea entre el ‘engagement’ divertido y la guerra digital está en planificar la narrativa, monitorear los mensajes y reaccionar rápido frente al ‘hate’. Debe haber un plan de crisis y guiños de respeto para no cruzar la delgada línea hacia el mal gusto o la xenofobia”, comentó.

El Mundial de Desayunos ha puesto en evidencia el poder de los creadores de contenido para movilizar audiencias y conectar con las marcas. “El verdadero ganador no es Perú ni Venezuela. Es Ibai”, resumió Vega Amat y León.