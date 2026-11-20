El Gobierno peruano emitió este viernes 20 de noviembre dos dispositivos focalizados en las Mypes de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola afectadas por el Fenómeno El Niño 2026-2027. Las normas establecen garantías de hasta 95% para créditos y reprogramaciones respaldadas por el Fondo CRECER y permiten extender hasta 12 meses el plazo de pago de préstamos vigentes otorgados bajo el programa Impulso MyPerú.

Las resoluciones reglamentan medidas previstas en el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, destinado a proteger la capacidad de pago de las micro y pequeñas empresas ubicadas en departamentos con zonas declaradas en emergencia por eventos climatológicos vinculados al Fenómeno El Niño.

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 526-2026-ef/15 autoriza a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), como fiduciario del Fondo CRECER, a asignar líneas de garantía a entidades del sistema financiero y cooperativas. El monto total comprometido no podrá superar los S/2.000 millones.

Las entidades accederán a las garantías mediante subastas convocadas por Cofide, en las que se evaluarán factores como el TCEA ofrecido, la orientación de la entidad al financiamiento de las Mype y la proporción de operaciones destinadas a los sectores agropecuario, pesquero y acuícola.

Así las garantías podrán respaldar créditos nuevos y reprogramaciones de deudas vigentes en moneda nacional, por montos de hasta S/300.000 por deudor.

Cabe precisar que las Mype deberán desarrollar su actividad económica en un departamento que incluya ámbitos declarados en emergencia por el Fenómeno El Niño y presentar una declaración jurada sobre la ubicación de su negocio. Las coberturas previstas son las siguientes:

Hasta S/30.000, la garantía será de 90% para las Mype en general y de 95% para las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas.

Desde S/30.001 hasta S/90.000, la cobertura llegará a 80% para el resto de sectores y a 90% para agro, pesca y acuicultura.

Desde S/90.001 hasta S/300.00, el respaldo será de 70% en el régimen general y de 80% para las actividades priorizadas.

Se precisa además que las empresas interesadas deberán contar, al 31 de agosto de 2026, con una clasificación crediticia Normal o Con Problemas Potenciales en la central de riesgos de la SBS. Para las actividades pesqueras y acuícolas, la fecha de referencia será el 31 de julio de 2026.

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El plazo para solicitar las garantías estará vigente hasta el 30 de abril del 2027. Cada crédito o reprogramación podrá extenderse en un máximo de 36 meses, incluido un período de gracia parcial de hasta seis meses. Para agro, pesca y acuicultura, la gracia podrá alcanzar 12 meses, dentro del mismo límite total.

Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 525-2026-EFE/15 regula la programación extraordinaria, por una sola vez, de los créditos garantizados por Impulso MyPerú. Este mecanismo no contempla nuevos préstamos ni eleva de operaciones ya otorgadas y mantiene la cobertura original sobre el saldo de capital pendiente.

Las Mype de los sectores previamente citados podrán extender el plazo de pago hasta 12 meses, mientras que para el resto de actividades la ampliación máxima será de nueve meses. Ambos casos podrán incluir una gracia parcial de hasta tres meses, durante la cual el beneficiario deberá pagar intereses y comisiones.

El plazo total del crédito, contado desde su otorgamiento original, no podrá superar 81 meses en el régimen general ni 84 meses para agro, pesca y acuicultura. Las entidades financieras y cooperativas deberán evaluar la capacidad de pago del deudor antes de aprobar la reprogramación.

Además, tendrán que informar al beneficiario sobre la nueva tasa, el cronograma y la eventual comisión que Cofide cobre por adecuar la garantía estatal. La tasa efectiva anual de la deuda reprogramada no podrá exceder la que estaba vigente antes de la modificación del cronograma.