Nacional de Seguros S.A., compañía colombiana especializada en Fianzas y Cauciones, anunció el inicio de sus operaciones en el mercado asegurador peruano tras obtener la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en mayo de 2026.
MÁS INFORMACIÓN: Proinversión asegura manejo fiduciario de US$ 2,000 millones para sostener a Petro-Perú
El ingreso al Perú representa el primer destino de expansión regional de la compañía y consolida su estrategia de crecimiento fuera de Colombia.
La firma destacó que el mercado peruano de fianzas y cauciones muestra un dinamismo sostenido: las primas totales alcanzaron los S/615 millones al cierre del 2025, con un crecimiento del 17% frente al año anterior.
Asimismo, los gobiernos locales licitaron 15.131 proyectos entre 2023 y 2025 con un promedio de US$1.1 millones por contrato, mientras que las obras en ejecución sumaron US$96.655 millones y los proyectos pendientes de inicio representaron US$26.938 millones adicionales. En ese contexto, Nacional de Seguros identificó en el Perú una oportunidad concreta para actores especializados que ofrezcan valor diferencial.
LEE TAMBIÉN: Paro agrario: SNP advierte que bloqueo de vías en el norte pone en riesgo la actividad pesquera y el sustento de cientos de familias
“Nacional de Seguros llega al Perú no solo para participar en el mercado, sino para dinamizarlo y elevar su nivel de especialización. Somos una compañía técnica, con respaldo reasegurador internacional, y estamos listos para acompañar los grandes proyectos que mueven la economía del país. Nuestra apuesta es que el mercado nos vea como un socio de verdad: serio, ágil y comprometido con que cada contrato avance”, señaló Hugo Cavassa Casalino, gerente general de Nacional de Seguros Perú.
Trump anuncia decisión de plataforma china