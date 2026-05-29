Resumen

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La compañía dio el anuncio luego de obtener la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (Foto: Andina)
La compañía dio el anuncio luego de obtener la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Nacional de Seguros S.A., compañía colombiana especializada en Fianzas y Cauciones, anunció el inicio de sus operaciones en el mercado asegurador peruano tras obtener la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en mayo de 2026.

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