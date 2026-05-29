Nacional de Seguros S.A., compañía colombiana especializada en Fianzas y Cauciones, anunció el inicio de sus operaciones en el mercado asegurador peruano tras obtener la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en mayo de 2026.

El ingreso al Perú representa el primer destino de expansión regional de la compañía y consolida su estrategia de crecimiento fuera de Colombia.

La firma destacó que el mercado peruano de fianzas y cauciones muestra un dinamismo sostenido: las primas totales alcanzaron los S/615 millones al cierre del 2025, con un crecimiento del 17% frente al año anterior.

Asimismo, los gobiernos locales licitaron 15.131 proyectos entre 2023 y 2025 con un promedio de US$1.1 millones por contrato, mientras que las obras en ejecución sumaron US$96.655 millones y los proyectos pendientes de inicio representaron US$26.938 millones adicionales. En ese contexto, Nacional de Seguros identificó en el Perú una oportunidad concreta para actores especializados que ofrezcan valor diferencial.

“Nacional de Seguros llega al Perú no solo para participar en el mercado, sino para dinamizarlo y elevar su nivel de especialización. Somos una compañía técnica, con respaldo reasegurador internacional, y estamos listos para acompañar los grandes proyectos que mueven la economía del país. Nuestra apuesta es que el mercado nos vea como un socio de verdad: serio, ágil y comprometido con que cada contrato avance”, señaló Hugo Cavassa Casalino, gerente general de Nacional de Seguros Perú.