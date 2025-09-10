La empresa multinacional brasileña Natura anunció la inauguración de un nuevo local en el tercer nivel de Real Plaza Salaverry, en Jesús María.

LEE TAMBIÉN: Consumo de maquillaje de procedencia asiática crece a doble dígito en valor en los hogares peruanos



Explicaron que la ubicación de su nuevo local en el centro comercial destaca porque conecta a zonas residenciales y comerciales de San Isidro, Magdalena, Lince y Pueblo Libre, lo que lo convierte en un espacio estratégico para acercar la marca a distintos perfiles de consumidores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“La inauguración de la tienda en Real Plaza Salaverry no solo amplía la presencia de Natura en Lima, sino que también se convierte en un espacio de encuentro que genera nuevas oportunidades para nuestra red de más de 150,000 consultoras y consultores de belleza, quienes son el motor del negocio. Además, consolida nuestra apuesta por acercar la marca a más personas y fortalecer el vínculo con los consumidores”, agregó Daniella Zumaeta, gerente de Retail de Natura

La tienda, de 74 m², también cuenta con el programa de logística inversa Ecotrueque, mediante el cual los consumidores pueden devolver envases vacíos de productos cosméticos para reintegrarlos al ciclo productivo y contribuir a la economía circular.

Con esta inauguración, Natura suma trece tiendas a nivel nacional en centros comerciales como Plaza Lima Norte, Mall del Sur, Miraflores, Real Plaza Puruchuco, Jockey Plaza, Mall Plaza Bellavista, Plaza San Miguel, Mall Aventura Santa Anita, Parque La Molina, Cenco La Molina, además de Mall Aventura Porongoche en Arequipa y Real Plaza Huancayo.