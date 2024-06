Natura ha conseguido la Certificación de Integridad del Carbono Platino, el nivel más alto de declaración emitido por la Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI), una organización internacional sin ánimo de lucro reconocida mundialmente como la principal referencia en integridad de créditos de carbono.

Este logro significa que la marca de belleza ha comprado y apostado créditos de carbono de alta calidad, iguales o superiores al 100% de sus emisiones restantes. Las inversiones de la empresa en créditos de carbono de alta integridad van más allá de sus esfuerzos de descarbonización alineados con la ciencia, impulsando el objetivo global de cero emisiones netas y financiando iniciativas para las personas y la naturaleza.

El anuncio supone el primer reconocimiento de esta magnitud para una empresa con sede en América Latina. Con ello, Natura sienta un importante precedente, demostrando que las certificaciones de integridad del carbono están al alcance de empresas de países emergentes y de diversos sectores. Además, refuerza el impulso global para mejorar la seriedad, transparencia y responsabilidad en los mercados voluntarios de carbono.

“Natura está enviando una señal clara para que otros la sigan en Brasil y en todo el mundo. Están demostrando lo que es posible y el valor de los créditos de carbono de alta integridad para acelerar el ritmo de la descarbonización, al tiempo que aportan beneficios a las personas y al planeta. La Certificación de Integridad del Carbono Platino ha aportado claridad, confianza y reconocimiento para la acción”, sostuvo Mark Kenber, Director Ejecutivo de VCMI.

El reconocimiento llega cuando Natura anuncia su estrategia de transición climática para garantizar que la empresa alcance el Net Zero, reduciendo sus emisiones en línea con el objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París. La multinacional de cosméticos ha validado objetivos basados en la ciencia para los alcances 1, 2 y 3 a corto plazo, según los criterios de la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Esto forma parte de su Visión 2030, denominada «Compromiso con la vida», un plan integral de sustentabilidad.

Asimismo, la marca informó que trabaja actualmente con 10.191 familias en la región amazónica, apoyando el desarrollo de la bioeconomía y los esfuerzos de conservación en la Amazonia. Esto incluye 44 comunidades proveedoras y 94 cadenas de suministro en la Amazonía que cosechan bioactivos respetando los límites del bosque y el calendario de cosecha, así como las formas de vida locales. Con un grupo de marcas que llega a más de 6 millones de consultoras y representantes en más de 100 países, Natura &Co se presenta como una empresa orientada a fines concretos con una importante presencia mundial de fabricación y producción.

“Este logro refuerza nuestro compromiso no sólo de reducir nuestras propias emisiones y las de nuestra cadena de valor, sino también de invertir en créditos de carbono de alta calidad que contribuyan al Net Zero global. Trabajando en estrecha colaboración con cooperativas de agricultores familiares y socios en el Amazonas, tratamos de fomentar una bioeconomía sustentable y esfuerzos de conservación que beneficien tanto a las personas como a la naturaleza. Este reconocimiento del VCMI reafirma nuestra dedicación a todas nuestras iniciativas de sustentabilidad”, añadió Angela Pinhati, Directora de Sustentabilidad de Natura &Co América Latina.