Las ventas diarias en esta temporada podrían llegar a duplicarse. Foto: Andina.
Redacción EC
Según la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, las ventas en alcanzan alrededor de los US$20 millones diarios, cifra que llega a duplicarse, ya que muchos usuarios intensifican sus búsquedas y compras.

En esa línea, Mercado Libre reveló que Smartphones, Laptops, Suplementos y Consolas, serían las categorías más demandadas este 2025. Las palabras más buscadas suelen concentrarse en términos asociados a productos estacionales y de alta intención de compra, como iphone, PS5 y zapatillas adidas, reflejando el foco del usuario en regalos útiles, accesibles y de entrega rápida.

En cuanto al comportamiento del consumidor, la plataforma reveló que las compras navideñas muestran una mayor participación de hombres y mujeres entre los 25 y 50 años, quienes destacan por buscar productos con buena relación calidad–precio, priorizar envíos en menos de 24 horas y métodos de pago seguros y fáciles de usar, como billeteras digitales y cuotas sin interés.

Además, se observa un aumento significativo de compras en horarios nocturnos, especialmente entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m., cuando los usuarios disponen de mayor tiempo para comparar, elegir y concretar sus pedidos.

Por otro lado, el smartphone se mantiene como el dispositivo preferido para las compras navideñas, consolidándose como el canal más dinámico y práctico dentro del proceso de compra. De esta manera, la temporada navideña continúa consolidándose como uno de los momentos de mayor actividad comercial del año.

