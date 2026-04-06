El sector automotor anotó un récord de ventas histórico en el 2025 con 212 mil vehículos nuevos comercializados, entre livianos y pesados. Y las expectativas para el 2026 son aún mejores.

Ese fue el convencimiento al que llegaron los participantes del mercado automotriz en la 6ta Edición del Seminario de Concesionarios (18 de marzo), organizada por Neoauto. "La conclusión del seminario fue que el mercado sigue para arriba”, manifiesta Mariano Nejamkis, CEO del Marketplace automotriz.

- El 2025 fue un buen año para el sector automotriz. ¿Cuáles son las estadísticas finales?

A esas alturas, decir que fue un año muy positivo es redundante. La venta de autos cero kilómetros fue 25% mayor que la registrada el 2024 y 18% mayor que el promedio de los últimos 13 a 15 años. Pero cuando miramos lo que sucedió a lo largo del año veremos que el crecimiento más grande empezó en el segundo semestre: hubo un primer semestre que seguía la tendencia de los últimos años, y en el segundo semestre vino un crecimiento fenomenal.

- ¿Ese crecimiento seguirá este año?

Todos los participantes del ecosistema vehicular estamos esperando otro año récord en el 2026. Ya tenemos dos meses con la misma tendencia a pesar de la coyuntura política y de este contexto no esperado del dólar subiendo por efecto de la guerra en Medio Oriente.

- ¿La incertidumbre política no será un escollo para este dinamismo?

Los años electorales suelen ser, en muchos países, momentos donde hay algunos ‘black-outs’ en los consumos, pero nadie en la industria automotriz está pensando que esto sucederá este año. En términos generales, hay una percepción muy positiva de lo que va a significar la venta de autos este año.

- ¿Cuáles son los factores que alientan este crecimiento? ¿Influye en algo la inseguridad ciudadana, que obliga a dejar de usar el transporte público?

Yo no me animaría a decir que ese es un factor. Lo cierto es que se dan otras combinaciones como el dólar en niveles bajos, un mercado que vive de autos dolarizados importados, la mejora de la economía en el segundo semestre, y la mayor liquidez debido a la liberación de la CTS y la AFP. Son, todos, temas que surgieron en el seminario.

Hubo 600 mil transacciones de autos seminuevos en el 2025. Para el 2026 se espera un número similar o ligeramente mayor. (Foto: Difusión) / Difusión

- ¿Y el financiamiento?

Y mayor capacidad de financiamiento, porque el sistema estuvo más dispuesto a financiar autos con mejores tasas. Aproximadamente, el 25% de los vehículos cero kilómetros vendidos el año pasado fueron financiados con un crédito vehicular clásico. Y agrego una cosa más a todas estas variables: los vehículos chinos.

- ¿La venta de vehículos chinos ha dinamizado el mercado?

Un tercio de las ventas de autos cero kilómetros fueron de vehículos chinos. Pero, más allá del origen, lo que esto ha generado es una baja en el ticket de compra. Y aquí respondo a tu pregunta inicial sobre el tema de la inseguridad, y es que, frente a este problema, aparecen oportunidades de adquisición que antes no existían, por los tickets más bajos, el dólar más bajo, la mayor posibilidad de financiación y la estabilidad económica. Ese es el resumen del año pasado, pero perfectamente válido para lo que está ocurriendo en estos meses.

- ¿Cuál es la participación de mercado de los autos chinos?

Si uno mira la foto mensual de las ventas de autos cero kilómetros, verá que más de un tercio son de marcas chinas. Esto va a derramar en que, de aquí a dos o tres años, un tercio de las ventas de semi-nuevos va a ser de marcas chinas. La matriz de las marcas automotrices está cambiando radicalmente.

- ¿Esperan el ingreso de más marca chinas este año?

Ya están ingresando. Todos los meses aparece una marca nueva. Hay diez marcas chinas dando vueltas, todas, con crecimiento de doble dígito y por encima del mercado, tanto en cero kilómetros como en semi-nuevos. En semi-nuevos la presencia china es, todavía, muy baja porque hace cuatro o cinco años no había tantos autos chinos, pero la categoría ya está creciendo a tasas exponenciales.

- ¿Hay alguna proyección de cuánto podría crecer el mercado vehicular este año?

Sí. Las primeras proyecciones hablan de un 10% o 15% más de crecimiento. Si no hay cines negros (acontecimientos muy improbables) el crecimiento en el 2026 será del orden del 10% al 15%.

- ¿La guerra en Medio Oriente no modificará estas proyecciones? Lo digo por los mayores precios de los combustibles, que podrían desfavorecer la compra de un auto.

Es difícil predecirlo. La guerra empezó en marzo y las métricas de Neoauto y la Asociación Automotriz Peruana (AAP) indican que los meses de enero y febrero siguen pujantes. Nadie está viendo todavía una ralentización en el consumo. Podemos agregar que tampoco, durante la crisis del gas, vimos eso porque todos sabíamos que era una crisis puntual.

Más de un tercio de las ventas de autos nuevos corresponde a marchas chinas.

- ¿Qué tendría que suceder para que haya una ralentización en el consumo?

El cambio más estructural tiene que ver con un salto en el valor del dólar. Sin embargo, cuando una mira lo que sucede con esta moneda, verá que se ha valorizado en 1% o 2%. La venta de autos (nuevos y semi-nuevos), las transacciones de créditos vehiculares y las transacciones en Neoauto siguen estando al mismo nivel del segundo semestre del año pasado.

SEMI-NUEVOS Y ELECTRIFICADOS

- En años recientes aterrizaron en Perú start-ups enfocadas en la venta de autos semi-nuevos, pero fracasaron. ¿Esto no tiene nada que ver con el mercado?

No, porque el mercado es dinámico. Es cierto que hubo varias start-ups que quisieron participar en el mercado de semi-nuevos y fracasaron. Este es un negocio que parece fácil pero no lo es. Semi-nuevos es un nicho sobre el cual hay mucho para hacer.

- ¿Cuánto crecieron los semi-nuevos en el 2025?

El año pasado la venta de autos nuevos creció 25%, mientras que la venta de semi-nuevos creció en 10%. Los nuevos crecieron más, porque tienen mayor financiación y tickets un poco más bajos que antes. Pero en este récord de autos nuevos hubo 212.000 unidades vendidas, mientras que entre usados y semi-nuevos hubo 610.000 transacciones. Casi el triple. Eso moviliza la economía.

- ¿Cuáles son las proyecciones para el segmento de semi-nuevos en el 2026?

En semi-nuevos seguimos pensando en otro crecimiento. Parecería que se volverán a repetir las 600 mil transacciones este año, sino 650 mil, lo cual es un número muy grande. Hay dos grandes desafíos: uno es la posibilidad de financiarlos y, segundo, que el sistema formal de concesionarios pueda tener una mayor presencia en la venta de semi-nuevos.

- ¿No hay mucho financiamiento para los semi-nuevos?

Hay, pero muy bajo. Menos del 1% de los semi-nuevos terminan financiándose con créditos vehiculares. En otros países hay más alternativas de financiamiento, pero, para lograr eso en Perú, hacen falta muchas condiciones, entre otras, de precios, pero también conseguir inventario de semi-nuevos.

- Los vehículos electrificados también crecieron en el 2025, y se supone que también lo harán en el 2026.

Está claro que hubo un crecimiento exponencial, aunque todavía son valores pequeños. Antes representaban el 6%, y ahora representan el 8% del mercado automotriz peruano. Hay que tener cuidado cuando usamos el término “electrificados” porque el 90% son híbridos. No son autos 100% eléctricos ni enchufables. Tienen algo de combustión. Todavía no son una elección mayoritaria por el tema del precio, pero van a seguir creciendo.

Los autos híbridos dominan las ventas mundiales de autos electrificados, y lo mismo ocurre en el Perú. (Foto: Difusión)

- ¿La restricción en el caso de los autos híbridos es el precio?

En el caso de los híbridos el problema es el precio, y en el de los autos 100% eléctricos el problema es la infraestructura. Los híbridos no tienen ese problema, sin embargo, siguen teniendo un ‘gap’ de precios que no está resuelto. Todavía el consumidor peruano sigue prefiriendo los autos clásicos de combustión.

- Eso significa que el motor a combustión tiene más tiempo por delante de lo que se pensaba antes.

Coincido contigo en que cuando empezaron a aparecer los autos 100% eléctricos, se pensó que esto iba a matar el motor de combustión. Hay países donde los autos eléctricos han avanzado mucho. Sin embargo, los autos híbridos siguen dominando en el mundo. El motor a combustión va a seguir presente durante varias décadas. Aun así, el hecho que los híbridos comiencen a ganar espacios es una gran cosa porque consumen la mitad de combustible por cada kilómetro recorrido, y eso es algo bueno para la sociedad y el medio ambiente.