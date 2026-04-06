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Resumen

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"Un tercio de las ventas de autos cero kilómetros fueron de vehículos chinos", señala Mariano Nejamkis.
"Un tercio de las ventas de autos cero kilómetros fueron de vehículos chinos", señala Mariano Nejamkis.
/ Hugo Pérez
Por Juan Saldarriaga

El sector automotor anotó un récord de ventas histórico en el 2025 con 212 mil vehículos nuevos comercializados, entre livianos y pesados. Y las expectativas para el 2026 son aún mejores.

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