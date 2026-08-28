El 2026 marca un nuevo capítulo en la reorganización de Nestlé, que viene avanzando hacia una estructura basada en regiones y en la consolidación de mercados. El proceso comenzó con la integración de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia bajo la denominada “Región Andina” y se extendió, desde inicios de año, a Centroamérica y el Caribe. Ahora, la estrategia avanza hacia el sur.

De acuerdo con el portal Diario Financiero, Nestlé unificará sus operaciones de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay bajo una nueva unidad regional denominada “Cono Sur”.

El cambio fue comunicado internamente este miércoles y contempla que la nueva estructura comience a operar el 1 de enero de 2027. Según el documento, la nueva región estará liderada por Rodrigo Camacho, actual CEO de Nestlé Chile, quien asumirá como head regional y continuará basado en el país.