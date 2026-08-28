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Resumen

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El logotipo del gigante alimentario suizo Nestlé en la fachada de su sede, en Vevey, oeste de Suiza, el 14 de octubre de 2025. (Fabrice COFFRINI / AFP)
El logotipo del gigante alimentario suizo Nestlé en la fachada de su sede, en Vevey, oeste de Suiza, el 14 de octubre de 2025. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Redacción Economía

El 2026 marca un nuevo capítulo en la reorganización de Nestlé, que viene avanzando hacia una estructura basada en regiones y en la consolidación de mercados. El proceso comenzó con la integración de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia bajo la denominada “Región Andina” y se extendió, desde inicios de año, a Centroamérica y el Caribe. Ahora, la estrategia avanza hacia el sur.

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