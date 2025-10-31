Netflix está considerando hacer una oferta por el estudio y negocio de streaming de Warner Bros Discovery y ha contratado un asesor financiero para explorar la oferta, informó Reuters el jueves.

El gigante del streaming contrató a Moelis & Co, el mismo banco de inversión que asesoró a Skydance Media en su adquisición de Paramount Global, para evaluar una posible oferta, indicó dicho medio, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

LEE TAMBIÉN: Wall Street abre en verde tras resultados de Apple y Amazon

Cabe recordar que, Ted Sarandos, CEO de Netflix señaló la semana pasada que la compañía no estaba interesada en adquirir activos de medios tradicionales, que incluyen CNN, TNT, Food Network y Animal Planter de Warner Bros.

El informe de Reuters surge en medio de crecientes especulaciones sobre quién comprará Warner Bros, después de que la compañía dijera la semana pasada que comenzaría a considerar opciones tras recibir tres ofertas no solicitadas de Paramount Skydance Corp para adquirir la empresa.

Warner Bros también está considerando una posible división, en la que separaría sus estudios de cine y televisión, HBO y su servicio de streaming HBO de su negocio televisivo.