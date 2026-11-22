En entrevista exclusiva con El Comercio, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), advierte que las nuevas presiones inflacionarias podrían llevar a los bancos centrales de la región a mantener tasas más altas de lo previsto. Para el Perú, destaca la solidez de sus fundamentos macroeconómicos, pero señala que mejorar la eficacia del gasto público es clave para impulsar el crecimiento y elevar los niveles de vida.

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- El informe pone especial atención a la resiliencia de América Latina y en la posición de la región pese a los choques externos. ¿Qué está impulsando esa resiliencia, considerando que el crecimiento regional se ha mantenido relativamente estancado? ¿Cuánto responde a fundamentos sólidos y cuánto a condiciones externas favorables?

Es una combinación de ambos factores. Entre las condiciones externas favorables destacaría varias. Primero, las condiciones financieras globales son muy holgadas, por lo que el costo de financiamiento para los Estados y las empresas es relativamente bajo. Eso definitivamente ayuda a la región. Segundo, los términos de intercambio son favorables: los precios de las materias primas son altos para buena parte de lo que produce la región. Las remesas y el turismo también están muy fuertes, aunque son más relevantes para otras partes de la región que para Sudamérica.

- Son más importantes para México, por ejemplo.

Muy importante para México, Centroamérica y el Caribe. Incluso los países que no se benefician de términos de intercambio favorables están recibiendo una fuerte demanda de turistas estadounidenses y remesas, principalmente desde Estados Unidos. Otro factor es que la región está lejos de los conflictos globales. Los mercados emergentes europeos están cerca de Ucrania, mientras que los asiáticos dependen mucho del petróleo del Golfo, una zona inmersa en un conflicto. América Latina se percibe como relativamente tranquila y distante de esos conflictos, tanto geográfica como geopolíticamente. Eso sostiene el crecimiento. Finalmente, esta resiliencia no es una casualidad: ha habido inversiones importantes durante las últimas décadas.

- ¿Esos esfuerzos se han ido consolidando?

Sí, particularmente los marcos de política monetaria. Los regímenes de metas de inflación de los bancos centrales están ahora muy consolidados y han contribuido a la estabilidad. En los marcos fiscales, el panorama es más heterogéneo. Perú tiene un marco fiscal muy sólido; ha mantenido políticas fiscales conservadoras y una deuda relativamente baja. Eso no ocurre en todos los países.

(Foto de uso exclusivo de El Comercio). Nigel Chalk es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, cargo que asumió el 27 de octubre del 2025. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

- El panorama fiscal de Colombia, que ha tenido algunas dificultades, contrasta con el nuestro.

Colombia y Brasil tienen, sin duda, una deuda más alta y políticas fiscales más expansivas. Luego están países como Ecuador, Argentina y Bolivia, con antecedentes de deuda elevada y políticas fiscales relativamente expansivas, pero que ahora están cambiando esas políticas. Eso está generando cierta confianza. Vemos mayores flujos de capital hacia esos países a medida que reformulan sus marcos económicos, tanto para la inversión privada como en el ámbito fiscal y, en cierta medida, en el monetario.

- Aunque estamos lejos de Irán y de la guerra, los choques nos han llegado principalmente mediante la inflación y el aumento de precios, que afectan especialmente a las personas de menores ingresos. ¿Cómo evalúa ese impacto en la región y cuánto podría amenazar las mejoras alcanzadas en los últimos años?

Aunque la región se beneficia de los altos precios de las materias primas, estos también tienen efectos internos importantes. Actualmente lo vemos sobre todo en el petróleo y, particularmente, en el diésel. La diferencia entre el precio del crudo y el del diésel ha aumentado considerablemente. Eso resulta doloroso porque se transmite al transporte y a la agricultura, con efectos generalizados en la región. También estamos viendo El Niño y esperamos que genere inflación de alimentos. Todo esto tiene efectos distributivos importantes, porque los combustibles y los alimentos representan una mayor proporción de la canasta de consumo de los hogares pobres. También tiene consecuencias sociales y políticas significativas.

La inflación es un fenómeno que no afecta a todos por igual y, por lo general, las poblaciones menos favorecidas son las más golpeadas, al punto de agudizarse los índices de pobreza (Foto: Andina)

- ¿El riesgo es que estos eventos sean persistentes?

Sí. Los hogares con menor capacidad para absorber el choque también son los más afectados. Eso genera un descontento con consecuencias políticas y los gobiernos sienten la necesidad de proteger a su población. Es una dinámica complicada que probablemente no terminará pronto. Incluso si acabara la guerra, reparar la infraestructura de producción petrolera y recuperar condiciones más normales tomaría tiempo. A eso se suman el choque de El Niño y los aumentos de precios de los alimentos que se aproximan. Es probable que enfrentemos un episodio prolongado de inflación, especialmente en alimentos y combustibles.

- La guerra en Ucrania tuvo un impacto incluso mayor a la fecha, sobre los precios y la inflación, y los bancos centrales respondieron elevando las tasas de interés. Desde entonces, la mayoría de los países las ha reducido, aunque no todos. ¿Qué tanto margen tienen hoy los bancos centrales regionales para actuar frente a estas nuevas presiones, incluidas las que ya se observan en el gas y la gasolina?

Algo que todavía no hemos visto en la mayoría de los países, a diferencia del episodio inflacionario posterior a la pandemia, es una dinámica de precios y salarios en la que el aumento de los precios eleva los salarios nominales y estos, a su vez, generan nuevas alzas de precios. Eso es algo que los bancos centrales deben vigilar. Las expectativas de inflación de corto plazo han subido y en algunos países comenzamos a ver aumentos también en las de largo plazo. Eso debería preocupar a los bancos centrales. Además, está el problema de los choques de oferta persistentes y sucesivos. En algún momento, eso es inflación y el banco central debe responder; incluso si no hay efectos de segunda vuelta.

Hay margen para que los bancos centrales reaccionen. Hemos visto movimientos hacia tasas más altas en Canadá y Estados Unidos, y esperaría que eso se extienda por la región. Algunos bancos centrales que de otro modo habrían reducido sus tasas han hecho una pausa mientras evalúan cómo evolucionan estas dinámicas inflacionarias. Las mayores presiones y la sucesión de choques de oferta sugieren que tendrán que responder, subir las tasas y asegurar que los procesos de formación de precios y salarios se mantengan estables.

- Estarán, también, atentos a lo que haga la Reserva Federal.

Sí. A algunos bancos centrales les preocupa que, si las tasas estadounidenses son altas, una divergencia respecto de ellas presione sus monedas y genere inflación. Pero hay otra señal de la Fed: durante el último ciclo inflacionario fue uno de los últimos bancos centrales en reaccionar. Que esté reaccionando ahora indica que las presiones inflacionarias globales están bastante extendidas. La Fed se concentra en la inflación estadounidense, pero también está muy influida por las tendencias mundiales. Ver que los bancos centrales de economías avanzadas comienzan a subir sus tasas debería indicarles a los demás que estamos ante un choque inflacionario persistente.

La Reserva Federal de EE.UU. no ha descartado seguir aumentando las tasas de interés a futuro. (Foto: Reuters)

- ¿Qué otros riesgos de corto plazo están recibiendo menos atención de la necesaria para la región?

Dividiría los riesgos en dos grupos. En el corto plazo nos preocupa mucho El Niño, especialmente en la región andina y Centroamérica. Episodios anteriores menos intensos que este tuvieron efectos importantes sobre el crecimiento mediante sequías e inundaciones, con daños en la infraestructura y la producción agrícola. En el Perú hemos visto sequías, incendios y ahora inundaciones. Estuve recientemente en Honduras, donde una sequía severa está afectando considerablemente al sector agrícola. Es un choque en evolución y todavía no sabemos qué magnitud tendrá. Seguimos aprendiendo. También nos preocupan las consecuencias sociales y distributivas de los aumentos continuos de precios de los bienes esenciales, especialmente alimentos y combustibles. Será importante monitorear cómo se desarrollan.

A largo plazo, preocupa la situación fiscal. La deuda es muy alta en buena parte de la región. Hay países que prometen reducir sus déficits y después postergan repetidamente ese ajuste. No pueden seguir diciendo que lo harán el próximo año. En algún momento tendrán que enfrentar esos problemas fiscales. Será esencial priorizar dentro del espacio presupuestario disponible. Además, los mercados globales están mostrando menos tolerancia hacia políticas fiscales expansivas. La otra gran preocupación es la productividad, cuyo desempeño ha sido muy deficiente. La productividad estadounidense está acelerándose, lo que crea un riesgo real de que América Latina quede rezagada mientras Estados Unidos adopta nuevas tecnologías, mejora su productividad e incursiona en nuevos negocios que la región no logra replicar. La brecha en los niveles de vida podría ampliarse. Durante la última década no ha habido convergencia. Una década sin convergencia seguida de otra de divergencia no sería un buen resultado.

- ¿Cómo puede la región avanzar eficientemente hacia el cierre de esa brecha cuando ya existe un rezago importante en productividad que viene de años? Muchas empresas privadas e instituciones públicas buscan eficiencias mediante la inteligencia artificial, pero esas mejoras no parecen trasladarse al conjunto de las economías. ¿Qué se necesita para cerrar la brecha?

Lamentablemente, la región se aproxima a un cambio demográfico en el que disminuirán la población y la fuerza laboral. Eso no ayudará, así que la respuesta debe estar en la productividad del trabajo. Mejorarla es difícil y no existe una única solución.

- Requiere un cambio estructural.

Un cambio estructural en muchas dimensiones de la economía. Una prioridad es el entorno de inversión, que incluye la regulación y la tributación. Los impuestos corporativos en la región son relativamente altos, mientras que países como Estados Unidos y Canadá están reduciendo sus tasas y haciendo más favorables sus sistemas tributarios. América Latina compite por capital con ellos. Los regímenes tributarios corporativos relativamente desfavorables desincentivan la formación de capital.

La informalidad es otro problema enorme, en el que se ha avanzado poco. Enfrentarla requiere hacer cumplir las normas laborales y tributarias, pero también que esas reglas sean suficientemente favorables a la producción formal. Muchos países tienen regímenes tributarios peculiares que favorecen a las pequeñas empresas, pero les dan pocos incentivos para crecer, porque al hacerlo pasan a otro régimen.

AME3008. LIMA (PERÚ), 18/07/2024.- Fotografía fechada el 22 de diciembre de 2022 de vendedores ambulantes en una calle de Lima (Perú). Una de cada dos personas que trabaja en América Latina y el Caribe lo hace en la informalidad, una situación que supera el 70 % en la mayoría de los países de la región, con Bolivia por encima del 80 %, y solo tiene sus menores tasas en Chile y Uruguay, donde llega al 24 %, informó este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT). EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco

- Les conviene quedarse pequeñas o atomizarse.

Sí, porque se mantienen fuera del radar. Sin embargo, muchas ganancias de productividad provienen de empresas que tienen buenas ideas, innovan y crecen. La delincuencia y la inseguridad son otro problema común. Vemos esfuerzos para enfrentarlas en distintos países.

También es esencial todo el ecosistema de adopción tecnológica e innovación, incluida la educación. Los países necesitan capital humano, una cultura emprendedora y más formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Finalmente, ante la reducción demográfica de la fuerza laboral, será importante aumentar la participación, especialmente de las mujeres, y adoptar políticas que incentiven el ingreso al mercado de trabajo. Eso contribuirá al crecimiento y a mejorar los niveles de vida.

La región debería estar convergiendo. La teoría económica indica que los países latinoamericanos menos desarrollados deberían estar acercándose a Estados Unidos, así que resulta inusual que no ocurra.

- Sobre inseguridad, ¿cree que los países comprenden realmente el costo económico y de desarrollo de no enfrentarla adecuadamente? Pienso en el Perú, que adolece de estos problemas, pero también en Brasil, Ecuador...

Creo que sí. La seguridad, la delincuencia y, particularmente, el crimen organizado han adquirido cada vez más protagonismo en los debates electorales de la región. La dificultad es que resolver estos problemas requiere importantes recursos fiscales: financiar acciones de interdicción y policiales, pero también intervenciones que alejen a los jóvenes de las pandillas y les permitan contribuir de manera más productiva a la sociedad. La mayoría de los países tiene recursos fiscales escasos, por lo que debe tomar decisiones y gastar menos en unas áreas para destinar más a otras. Ha habido experiencias exitosas y lecciones aprendidas, pero es un problema social y político complejo, no solamente económico.

Inseguridad ciudadana / ANTHONY NIÑO DE GUZMAN

- También importa el tamaño del país. El Salvador podría ser un ejemplo importante, que nos gusta intentar seguir, pero es un país muy pequeño.

Es muy pequeño y replicar ese enfoque a mayor escala resulta extremadamente difícil. En Brasil, por ejemplo, los esfuerzos para intervenir contra las pandillas en Río fueron muy complicados. Es un problema difícil de resolver.

- Pasando a lo que son las materias primas, ¿dónde están las mayores oportunidades para transformar la riqueza natural de la región en beneficios económicos duraderos?

Por el lado positivo, la región tiene los recursos que el mundo quiere: minerales, petróleo y tierras raras.

- Que son esenciales para avances tecnológicos, como todo lo relacionado a la inteligencia artificial.

Sí, para la transición verde, la inteligencia artificial y los avances tecnológicos en general. Es una posición favorable. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran que la inversión extranjera directa en América Latina genera menos transferencia tecnológica, menores ganancias de productividad y menos beneficios exportadores que en otras regiones. En Asia, la inversión extranjera directa ha tenido una conexión mucho más fuerte con la transformación económica: ha creado motores exportadores y se ha convertido en un modelo importante de desarrollo. Eso no ha ocurrido realmente aquí.

- ¿Qué nos está faltando?

Primero, los países necesitan atraer nuevas inversiones en materias primas. Eso exige estabilidad política y económica y un entorno que las reciba favorablemente. En el Perú, la inestabilidad política y la incertidumbre han desincentivado la inversión en este sector durante los últimos años. Ahora, el Gobierno está más interesado en impulsarla. La buena noticia es que una proporción creciente de la inversión extranjera directa mundial está llegando a América Latina, en parte por las ventajas que mencioné: estabilidad y distancia de las guerras globales. Eso es positivo. Pero también se necesitan las reformas por el lado de la oferta que hemos discutido: una fuerza laboral capacitada, buena infraestructura, Estado de derecho y un sistema tributario favorable. Ninguna reforma por sí sola resolverá el problema; se necesitan cambios en muchos frentes.

- También hay que comprender que esas reformas toman tiempo.

Toman tiempo y hay intereses establecidos que se oponen a esas reformas. Siempre existe un grupo que se beneficia del statu quo. Conseguir que los congresos aprueben las reformas y que estas se implementen requiere capital político y un esfuerzo sostenido.

Mejora la pobreza monetaria en América Latina pero aumenta la extrema, según FMBBVA. (Foto: EFE/FMBBVA)

- Ante las nuevas presiones inflacionarias, ¿espera en general que se sostengan tasas de interés más altas en América Latina durante el 2027 o podría haber un cambio hacia finales del próximo año?

No estoy seguro de que las tasas necesariamente sean más altas en todos los países, pero sí serán mayores de lo que se esperaba. Algunos países que estaban reduciéndolas ya no tendrán margen para hacerlo. Otros, como el Perú, donde estaban cerca de un nivel neutral, probablemente tendrán que empezar a subirlas conforme se desarrollen las presiones inflacionarias. Los bancos centrales de importancia sistémica también están elevando sus tasas, lo que ejercerá presión al alza sobre las de otros países. Hasta ahora, la región se ha beneficiado de una reducción de los spreads incluso mientras subían las tasas estadounidenses, de modo que los costos de financiamiento no han aumentado tanto. Pero es difícil ver cuánto más pueden comprimirse esos diferenciales.

Si las tasas siguen subiendo en Estados Unidos, Europa y otros lugares, probablemente también aumentará aquí el costo de financiamiento de los Estados y las empresas.

- Respecto al Perú: más allá de la perspectiva inmediata que tienen para nuestro país, ¿dónde ve oportunidades para fortalecer el crecimiento y elevar el potencial de la economía? ¿Qué reformas y oportunidades de inversión podrían atraer capital y generar un cambio significativo?

El Perú parte de una buena posición: deuda relativamente baja, marcos macroeconómicos sólidos, un banco central muy fuerte y una política fiscal conservadora. Pero todavía necesita más reformas. Hablamos de hacer más atractivo el sector de materias primas, lo que incluye combatir la minería ilegal y formalizar la actividad para que el Gobierno reciba los impuestos que le corresponden. También hay bastante espacio en servicios y manufactura para fomentar la inversión extranjera, mejorar la productividad y elevar tanto la calidad como la eficiencia de los servicios.

Por el lado del Gobierno, se están destinando recursos fiscales a proteger a las personas de El Niño y aumentar la inversión pública. Sin duda, creemos que se necesita inversión pública. Sin embargo, en el informe tras última consulta del Artículo IV encontramos que el gasto público peruano, en general, no es muy eficaz cuando se compara con países de niveles de desarrollo similares. Por ejemplo, los gobiernos locales y municipales emprenden muchos proyectos de inversión que nunca terminan, lo que constituye un desperdicio.

PBI. El PBI primario se incrementaría 3% el próximo año, explicado –en parte– por el crecimiento de la minería en 3.4%. (Foto: MTC).

- Se vislumbra la ineficiencia en el gasto.

Sí. En educación y salud, los resultados tampoco ofrecen el retorno que cabría esperar de los recursos destinados. Es necesario examinar cuidadosamente la estructura y la eficacia del gasto y mejorarlas en prácticamente todas las áreas. Probablemente también se necesita recomponer el gasto, reduciendo el peso del gasto corriente en remuneraciones y transferencias y orientándolo hacia áreas que favorecen el crecimiento, como infraestructura, educación y salud, así como hacia medidas que mejoran la equidad, como la asistencia social. El Gobierno dispone de herramientas para que el país crezca más rápido y, al mismo tiempo, mejoren los niveles de vida en todos los estratos de ingreso.