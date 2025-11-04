“No hay salud económica sin salud política”, afirmó la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, durante CADE Ejecutivos 2025

Durante el primer día de CADE Ejecutivos 2025, que regresó a Lima luego de 17 años, estuvo presente la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, como parte del bloque “Libertad y Crecimiento”, sesión moderada por Diego de la Torre, presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú.

Durante su alocución, la diputada instó a los empresarios a involucrarse en la política y recordó a Mario Vargas Llosa como un referente de las letras y de la libertad. “En un momento de desprestigio de la política fue una persona cordial y de entendimiento”, comentó.

Ante el auditorio de la 63 edición de CADE Ejecutivo, Álvarez de Toledo emplazó a los empresarios a sentir orgullo empresarial de lo que hacen y a no desentenderse de la política. “No hay salud económica sin salud democrática. Hay que invertir en política, no hay inversión más rentable”, afirmó. A su vez, indicó que si los países empiezan a hundirse no es por exceso de política, sino porque los más jóvenes se desentienden de la misma.

“No hay neutralidad, no es prudencia, es complicidad por omisión”, resaltó en el evento.

¿Es América Latina es la Cenicienta? No, para la diputada, este personaje lo encarna Occidente, ya que vive una crisis motivada por enemigos externos; una crisis del orden liberal.

Y es que, la diputada española remarcó que hoy enfrentamos una crisis del sistema liberal a nivel europeo y regional, y reiteró que la libertad de los seres humanos y la igualdad ante la ley son los grandes pilares de la civilización.

Sobre la búsqueda de un líder político, Álvarez de Toledo comentó que el “victimismo es el peor de los impulsos, ya que si te convences que eres víctima, vas a esperar a un redentor que resuelva tus problemas. El populismo es eso. El papel del Estado es garantizar la igualdad de oportunidad. Esto no está en las manos de un caudillo salvador sino en las suyas”, subrayó. Al mismo tiempo, alertó sobre los riesgos del autoritarismo.

Por su parte, De la Torre, de La Viga y Quikrete Perú, hizo hincapié en lo que llamó “el apagón de la meritocracia” que se vive en muchos entornos.

Álvarez de Toledo, además, dijo considerarse “una feminista amazónica”; una feminista de una segunda generación de mujeres fuertes y libres.