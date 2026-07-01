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Resumen

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Paraguay volvió a demostrar que las utopías también se cumplen y es que la selección dirigida por Gustavo Alfaro escribió una de las páginas más memorables de su historia al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por penales, acabando con una tradición de décadas en la que los alemanes parecían casi invencibles.

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