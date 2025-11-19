IPAE Acción Empresarial anunció a los presidentes que liderarán las ediciones 2026 de los foros CADE. En ese sentido, Juan Manuel Ostoja será el nuevo presidente de CADE Universitario 2026.

Ostoja es vicepresidente de IPAE Acción Empresarial, ex CEO del Grupo USIL y miembro del Consejo Directivo de Escalo. Además, es MBA por Chicago Booth e Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima, fue Gerente de Ventas en ExxonMobil y consultor del BID.

Presidió FIPES y formó parte de los consejos directivos de CONFIEP y REALCUP. Actualmente es Presidente del Chicago Booth Alumni Club en el Perú, destacando por su liderazgo en los sectores educativo y empresarial.

Por otra parte, Rubén Sánchez, fue elegido como presidente de CADE Escolar 2026. Es CEO del Grupo San Antonio, empresa relacionada con la industria panificadora, retail y servicios. Formado en Administración de Empresas por la UPC cuenta con un Master en Marketing por EADA (España) y un MBA por ESADE (España), además de postgrados en el HEC de París, Pepperdine University y Harvard en Estados Unidos y el IESE en España.

Asimismo, participa también como director invitado en diferentes empresas y es miembro de los consejos consultivos de organizaciones como Empresarios por la Integridad, L+1, Kunan y de IPAE en el Comité Estratégico de Jóvenes Líderes.

Por último, Marcela Benavides se convirtió en presidenta de CADE Educación 2026. Es presidenta del Directorio de Empresarios por la Educación (ExE) desde el 2023 a la fecha. Economista por la Universidad del Pacífico y Magíster en Economía por University of Maryland.

Cuenta con 35 años de experiencia en Perú y Estados Unidos en diseño y ejecución de proyectos de cooperación técnica internacional, y en la implementación de programas de responsabilidad social a nivel de empresas con énfasis en el sector Educación.