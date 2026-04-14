Ricardo Rizo Patrón de la Piedra, presidente del Grupo Unacem

Es reelegido en el cargo para el periodo 2026-2028 al igual que Alfredo Gastañeta Alayza como vicepresidente del Directorio. La Junta General de Accionistas también incorporó como directora independiente a Giovanna del Carmen Cortez Lewis.

Raúl Marcenaro Rouillon, gerente general de Retail en Perú en Ripley

Cuenta con más de 20 años de experiencia en Adidas, donde fue gerente general de la operación local. Asumirá el cargo en Ripley a partir de hoy relevando a Rodrigo Guajardo, quien liderará la Gerencia de Transformación y Desarrollo Corporativo.

Jorge González, Chief Operating Officer para Latinoamérica de Astara

González liderará las operaciones de Astara en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento del negocio. Releva en el cargo a José Sava, quien desempeñará la misma función para Europa.

Rocío Zegarra, asociada principal del área de Tax en Echecopar

Tiene más de 17 años en planificación tributaria, estructuración de operaciones de M&A y asesoría en procedimientos fiscales complejos. La firma también designó a Giacomo Giorffino como gerente de desarrollo de Negocios.

Melisa Black, gerente de Marketing de Perú y Bolivia de General Motors

Tiene más de 15 años de experiencia en el sector automotriz. Es administradora de empresas por la Universidad Ricardo Palma.