Nombramientos de la semana: Presidente del directorio de Green Care, Country Manager en Perú de Xertica.ai y más

Alejandro Gamero, presidente del directorio de Green Care del Perú

Deja el cargo de gerente general tras 25 años de gestión. El cargo lo asumirá Luis Alberto Gamero Velasco, quien se desempeñó como gerente general adjunto y gerente de Operaciones. Los cambios regirán a partir del 1 diciembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Lorena Ortiz De Zevallos, Country Manager en Perú de Xertica.ai

Cuenta con más de 15 años de experiencia en crecimiento comercial, transformación digital y liderazgo organizacional. Su rol anterior fue Chief of Staff de Xertica.ai.

Chris Chiang & Germano Couy, copresidentes de la Región Panamericana en Acer

A partir del 1 de enero del 2026 ambos supervisarán las operaciones de Norteamérica y América Latina. Chiang es reconocido por su liderazgo en gestión de producto y estrategia de negocio, y Couy por su experiencia en ventas, desarrollo de negocio y liderazgo.

Gonzalo Raffo, socio del área Oil & Gas en Hernández & Cía.

Fue socio y gerente ejecutivo en LQAmbiental. Previamente, se desempeñó como gerente legal corporativo en Pluspetrol para las operaciones en Bolivia, Ecuador, Colombia, Surinam, Uruguay y Angola.

Verónica Jane, gerente de Mercadeo en Pamolsa

Tiene más de 18 años de experiencia en consumo masivo. Cuenta con una maestría en Marketing y certificaciones internacionales en Marketing Digital y CMO Scholar por Northwestern Kellogg.