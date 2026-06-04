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Norkys, Rokys y Pardos Chicken lideran las preferencias de los peruanos.
Norkys, Rokys y Pardos Chicken lideran las preferencias de los peruanos.
Por Juan Saldarriaga

El sector gastronómico sigue creciendo y uno de sus ‘drivers’ principales es el negocio de pollerías, donde existen dos claros líderes a nivel de recordación: Norkys y Rokys, con Pardos Chicken emergiendo como competidor clave, principalmente, en la ciudad de Lima.

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