Tales son los principales alcances del Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer, el cual resalta la ‘performance’ de Norkys como la cadena con mejor recordación en todas las categorías: Top of Mind (TOM), recordación espontánea, frecuencia de consumo y preferencia, secundado siempre por Rokys.

En esencia, Arellano, registra un incremento en la recordación de nueve de las diez principales marcas consignadas en el TOM.

Esto, debido a promociones agresivas y alianzas con billeteras digitales, que las convierten en los establecimientos favoritos de las familias peruanas con 163,5 millones de pollos a la brasa consumidos anualmente.

¿Pero, qué es lo que los consumidores más valoran en una pollería? De acuerdo a Arellano el principal atributo es la presentación, es decir, que el pollo “esté jugoso por dentro y crujiente por fuera”.

En segundo lugar, se ubica la sazón. Y en tercer lugar la limpieza, comodidad y decoración del establecimiento.

Norkys, Rokys y Pardos Chicken lideran las preferencias de los peruanos. (Foto: Difusión)

El precio, agrega la firma consultora, ocupa el cuarto lugar, seguido de las ofertas y la variedad del menú.

“La experiencia del cliente, más aún que el producto, es la variable que hace la diferencia en esta categoría”, apunta Jorge Rubiños, director comercial de Arellano Consultoría para Crecer.

De acuerdo a la firma consultora, Norkys lidera la recordación en Lima (71%) y el sur del Perú (37%), mientras que Rokys lidera en el norte (63%) y Pardos Chicken lo hace en el Callao (58%).

Cabe resaltar que Pardos también encabeza el Indice de Recomendación Neta (IRN), métrica que mide la lealtad y satisfacción de los clientes de una empresa, basándose en la probabilidad de que recomienden la marca a otras personas.

Allí Pardos Chicken ocupa el primer lugar a nivel nacional, seguido de Don Tito, Don Belisario, Rokys y Norkys. Por su lado, Don Tito destaca como la cadena de pollerías que más confianza genera entre los consumidores, escoltado por Don Belisario y Villa Chicken.

Finalmente, Villa Chicken resalta como la marca que los consumidores de pollos a la brasa más extrañarían si desapareciera.