Las noticias económicas más destacadas en la agenda nacional

La propuesta legislativa para incrementar de 4 a 10 días la licencia por paternidad para los trabajadores de los sectores público y privado, es un insuficiente y no ayuda a fomentar la formalización en el mercado laboral, señalaron especialistas consultados por El Comercio. "Me parece una buena medida en el sentido humano a los trabajadores, pero si queremos avanzar en la formalización laboral, la propuesta no ayuda", dijo Germán Lora, uno de los laboralistas consultados. (Foto: El Comercio)