Nueva tarifa de conexión nacional e internacional en el Jorge Chávez: cuándo se cobrará, la nueva propuesta del MTC para reducirla y la postura de LAP

En las últimas semanas mucho se ha discutido y cuestionado el inminente cobro de la llamada Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para las conexiones nacionales e internacionales que pasen por el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Un cobro que Lima Airport (LAP), concesionaria del terminal aéreo, tenía fijado empezar a cobrar desde el 1 de junio de este año, cuando el aeropuerto inició sus operaciones. No obstante, la empresa decidió aplazar el inicio de este cobro para que, en coordinación con las aerolíneas, esta nueva tarifa se incluya en el precio final de los boletos aéreos, lo que esperaban ocurriera el 26 de septiembre.

La semana pasada, LAP aclaró que el inicio del cobro de esta tarifa de interconexión, que se aplicará, en una primera fase, para las conexiones de vuelos internacionales que pasen por el aeropuerto limeño, no se dará en esa fecha y negó que se trate de un doble pago para el usuario, ya que está dirigido únicamente a quienes hacen uso de la infraestructura y servicios en tránsito internacional. Esto es, por ejemplo, en una ruta Miami- Santiago que haga conexión en Lima.

Este cobro ha sido cuestionado desde los gremios aeronáuticos y las aerolíneas. Martín La Rosa, representante de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ya se había pronunciado en contra señalando que esta tarifa le resta atractivo a Lima como ‘hub’ regional. “En los últimos diez años, el ticket promedio de los pasajes en el Perú se redujo hasta 50%, impulsando 1,5 millones de pasajeros nuevos. Si ahora los costos suben, se pondrá en riesgo esa dinámica”, advirtió en conversación con este Diario.

El nuevo cobro encarecería los pasajes y pondría en desventaja a Lima frente a aeropuertos como los de Bogotá y Panamá. Foto: MTC.

Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, por su parte, también cuestionó la TUUA de interconexión, en una entrevista con El Comercio. “Hace más caros los pasajes para quienes deben conectar en Lima, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Todo costo adicional le resta competitividad al país”, afirmó el mes pasado. Desde Aetai (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo) también cuestionaron este cobro y pidieron su eliminación.

Desde LAP reafirman que esta TUUA de transferencia fue establecida en la Adenda N° 6 del contrato de concesión firmado en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria, LAP, por lo que deberá ejecutarse. ¿Cuándo se aplicará esta tarifa finalmente al usuario?

¿Desde cuándo se aplicará?

En conversación con El Comercio, María Elena Reaño, representante legal de LAP, comentó que la tarifa para las conexiones internacionales se postergó hasta octubre. “Exactamente la fecha no la tengo pero sí te puedo decir que el cobro de la TUUA de transferencia para vuelos de conexión internacional no va a pasar de octubre, esto es lo que se tiene fijado”, nos cuenta.

En esta primera fase, la tarifa para conexiones nacionales aún no se cobrará, ya que es un tema más delicado, pero sí se dará más adelante, aclaran desde LAP. “Aún no se tiene fecha para el inicio de este cobro, tampoco nos hemos puesto un plazo. Quiero aclarar que la tarifa de transferencia solo la paga quien hace conexión”, asegura. Como se sabe, gran parte de los vuelos nacionales pasan por Lima, al no tener muchos vuelos interregionales a causa de los retos de conectividad e infraestructura aeroportuaria del país.

Reaño remarca que en ningún momento se está evaluando no aplicar la TUUA de transferencia, lo que se está evaluando es desde cuándo se va a iniciar dicho cobro. “Sabemos que hay iniciativas para eliminar la tarifa, para reducirla, sin embargo, desde nuestro punto de vista, la tarifa y el derecho de cobrar tanto la tarifa internacional como la doméstica está en el contrato de concesión hoy en día”, refiere.

¿Por qué han retrasado el inicio del cobro previsto para el 26 de septiembre? Actualmente, comenta que se encuentran en conversaciones con las aerolíneas para incluir este cobro en la tarifa final de los pasajes aéreos. Y si bien, asegura, mantienen la esperanza de que las conversaciones lleguen a buen puerto, asegura que por las últimas declaraciones que han dado los gremios de aerolíneas es probable que no se llegue a un acuerdo. “El tema de la negociación con las aerolíneas ha ido progresando, creo yo, de más a menos”, afirma. Ante este escenario, Reaño indica que se tiene un plan B.

Dado que no se incorporaría la TUUA de transferencia para conexiones internacionales en el precio final, se implementarán ‘counters’ o módulos para el pago. Se tienen previstos, inicialmente, dos, pero en total serán cuatro, que estarán ubicados en la zona del flujo de la TUUA internacional. Además, se tendrán las opciones de pagos digitales y personal para que se pueda cobrara través de un POS, “pero esta no es la situación ideal, estaríamos retrocediendo 10 años”, remarca.

Esta forma de cobro, en caso de que finalmente no se llegue a tener un acuerdo con las aerolíneas, deberá ir acompañado de una información oportuna a los pasajeros, para lo cual “será importante también contar con el apoyo de las líneas aéreas”, enfatiza.

¿Y para la TUUA de conexiones nacionales también será así? “Si se mantiene la posición de las aerolíneas de no incluir esta tarifa dentro del boleto, no nos va a quedar otra que implementar mecanismos como los que estamos implementando ahora para la de transferencia de conexiones internacionales”, dice Reaño.

Estas son las tarifas de la TUUA de transferencia Para pasajeros en conexión internacional Tarifas aprobadas por Ositran en Junio de 2025 (que se aprueba sin IGV)

Sin IGV: TUUA Transferencia internacional US$10.74

Con IGV: TUUA Transferencia Internacional US$ 12.67

Proyecto de Ley para eliminar la TUUA y propuesta de reducción del MTC, ¿son viables?

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) indica que desde las aerolíneas piden que se elimine este cobro extra. “Cuando LAP entró a la concesión nunca tuvo contemplada esta tarifa. No tiene justificación”, opinó Carlos Gutiérrez, gerente de AETAI, en Canal N.

Por su parte, Martín La Rosa, Area Manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), opina que también se debería recular con este cobro, que está actualmente en la adenda 6. Hace unas semanas, planteó que debería firmarse una adenda al contrato que dé marcha atrás el cobro de la TUUA de transferencia o en todo caso, consideró que puede haber un acuerdo entre el concesionario y el Estado para no cobrarla. Desde IATA comentaron que han solicitado que la tarifa que se fije sea baja y competitiva, “aunque creemos que no debería aplicar”, dijo.

“Nosotros manejamos que el impacto [de la TUUA de transferencia) será de 3% al 8%”, comentan desde LAP.



Desde el Gobierno, en entrevista con El Comercio durante el ‘roadshow’ de inversiones inPerú, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, señaló que la intención del Gobierno no es eliminar la TUUA de transferencia, pero sí reducirla. Agregó que esta “le quita competitividad al Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región” y que coordinará con el MTC para evaluar ajustes.

Precisamente, la semana pasada, LAP recibió una propuesta de adenda por parte del MTC, cuenta Reaño, representante legal de la concesionaria. “La estamos evaluando. Hasta el momento no tenemos una posición que nos permita modificar el contrato en ese sentido”, afirma. Si bien indica que no puede dar detalles sobre lo que se les ha propuesto, remarca que se está revisando. “Estos procesos de adenda están regulados en una norma, hay todo un proceso de evaluación conjunta, tenemos que sentarnos a la mesa”, nos explica.

De otro lado, hay una iniciativa en el Congreso, en la Comisión de Defensa a los Derechos del Consumidor, impulsada por el congresista Wilson Soto, para eliminar este cobro y el pasado martes han tenido las primeras reuniones - invitando a Ositrán, LAP, gremios aeronáuticos y el MTC - para debatir el tema.

De hecho, en la última sesión de esta Comisión para revisar el tema de la TUUA de transferencia, las representante del MTC dijeron que el ministerio está gestionando la modificación del contrato en aras del menor cobro para pasajeros nacionales. “Desde el despacho del ministro estamos preocupados por lo sucedido, lo que se busca es afectar lo menos posible la economía de nuestros turistas. Estamos trabajando en ello”, sostuvieron durante la sesión.

LAP aclara que cobro de US$ 12.67 por TUUA de transferencia internacional no iniciará el 26 de septiembre. (Foto: LAP)

A su vez, el MTC confirmó que “hemos iniciado el proceso formal para la modificación de la adenda 6, hemos notificado al concesionario. La TUUA es para pasajeros en transferencia y este se divide en dos porcentajes: arcas del Estado y al concesionario. Proponemos que el Estado peruano no reciba esa recaudación y así la TUUA sería menor; es nuestra propuesta. El día lunes haremos la primera evaluación conjunta para debatirlo y seguir avanzando en el proceso de la modificación al contrato, que ya se ha notificado (al concesionario)”, aseguraron las representantes del MTC. Agregaron que en el código civil se indica que las partes pueden establecer nuevos acuerdos.

Verónica Zambrano, representante de Ositrán, explicó en RPP que ya existe una tarifa provisional que sirve como base, pero no es la definitiva y que se espera que el monto final sea muy similar al actual.

“Esta tarifa ha estado en suspenso porque no se ha estado cobrando, pero la tarifa provisionalmente, ya fue aprobada por Ositrán hace unos meses. Nosotros, ahora que ya contamos con quórum desde hace dos días, vamos a aprobar la tarifa definitiva probablemente en las próximas semanas“, afirmó Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán.

LAP responde Ante aumento de tarifas de pasajes y menor competitividad con nuevo cobro ¿LAP reconoce que habrá un incremento del precio del pasaje final? Para Reaño, evidentemente va a haber un incremento, pero también, asegura que el incremento de los pasajes no depende solo de esta tarifa sino de varias factores comerciales también. “Nosotros manejamos un impacto de 3% al 8%. Entonces, en realidad, no es tan significativo el impacto en el precio del pasaje. Se cree que el impacto va a venir necesariamente por el cobro de la tarifa y no es tan correcto”, apunta. Desde Iata detallan que en los últimos 10 años el ticket promedio de los pasajes en el Perú bajó hasta 50%, lo que impulsó la aparición de 1,5 millones de pasajeros nuevos. “Ese crecimiento ha sido orgánico por la competencia, pero también tiene que darse la facilidad de infraestructura, de costos, para que finalmente todos los peruanos podamos viajar, es un servicio esencial”, comentó. ¿LAP no considera que la TUUA de transferencia (nacional e internacional) implicará un impacto en el aeropuerto como ‘hub’ regional y en el encarecimiento de pasajes nacionales? Reaño se reafirma en que considera que este impacto no se debe solo a esta TUUA de transferencia sino a distintas razones del mercado, hay temas comerciales, cómo las aerolíneas decidan cobrar sus pasajes y dependerá de la demanda. “La evolución del costo de los pasajes ha venido cambiando durante el tiempo, o sea, lo que pagamos hoy por hoy sin duda de transferencia es distinto a lo que pagamos de repente hace un año”, acota la ejecutiva.

¿Qué hará LAP si el Gobierno decide eliminar la TUUA de transferencia?

Reaño indica que esperan que no ocurra, pero si se diera esta regulación, “LAP cuenta con mecanismos legales en el propio contrato de concesión que nos permitiría reclamar y ejercer nuestro derecho. Además, este sería un mal mensaje para la inversión privada y con qué incentivos van a tener para invertir aquí”, explica.

¿Podría darse pie a un arbitraje? La abogada indica que este es uno de los mecanismos legales. Pero que primero se sentarían a conversar con el ministerio a tratar de llegar a un trato directo o un acuerdo. “Eso es una etapa que definitivamente se daría. Si se llega a un acuerdo que es viable para las dos partes, no habría que ir a un arbitraje. Nosotros tampoco queremos ir a un arbitraje, nunca lo hemos hecho”.

María Elena Reaño, representante legal de LAP.

Ante los otros planteamientos, ¿LAP estaría dispuesta a negociar una reducción de la tarifa actual? Desde la concesionaria refieren que esta es una tarifa regulada, que han sido definidas por el Ositrán y que hay un reglamento de tarifas , las que se ajustan por inflación y otros factores. “El ajuste puede ser incrementar o reducir, que va a darse en cinco años, que es lo que está en la regulación. La reducción de la tarifa puede venir por iniciativas del Estado. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con una reducción de la tarifa (que cubre el uso de zonas exclusivas y servicios para los pasajeros que están en conexión en el aeropuerto)”, asegura.

De acuerdo a Aetai, el cobro de la TUUA de transferencia para conexiones nacionales e internacionales, durante cinco años, generará ingresos por US$180 millones para LAP. El concesionario indica, por su lado, que esta cifra no es correcta y que la verdadera cifra es US$85 millones para LAP y US$77 millones para el Estado.