Este 1 de junio se inaugurará el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el cual inició su marcha blanca el pasado 15 de mayo al recibir su primer vuelo procedente de Buenos Aires – Argentina a las 7:55 p.m.

La inauguración significa una modernización en el transporte aéreo del país debido a que permitirá recibir a 30 millones de pasajeros por año, en ambientes nuevos, ampliados y mejorados con tecnología, según Lima Airport; aunque, para llegar a esta recta final, han ocurrido diferentes hechos que El Comercio recopiló en esta nota.

El arranque de la marcha blanca

Antes del inicio de las operaciones del nuevo terminal, se dispuso una marcha blanca que consiste en la recepción de 8 a 10 vuelos internacionales diarios, movilizando alrededor de 700 pasajeros, el 1% de la operación habitual de vuelos Estas pruebas comenzaron el 15 de este mes y cuentan con la participación de cinco aerolíneas como: Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Volaris y Arajet.

La marcha blanca incluyó de forma complementaria al servicio AeroDirecto, el único transporte público que ingresará al nuevo terminal, conectando puntos estratégicos de Lima y Callao con el aeropuerto de manera directa.

Durante los primeros días de la marcha blanca no se han registrado mayores incidentes en la operación de los vuelos, salvo el retraso de un vuelo internacional y eso sí, demoras en el área de migraciones como ha reportado este Diario.

Gonzalo Bueno, de 22 años, fue el primer pasajero que salió de la zona internacional hacia el área donde lo esperaba la prensa. / César Bueno

No obstante, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), representante de las aerolíneas, considera que siguen siendo necesarias las pruebas integrales de estrés con 2.000 o 3.000 pasajeros en simultáneo y hasta ayer, aún no había recibido el plan formal de transición operativa para el 1 de junio. Un tema que se deberá resolver en estos días en pleno conteo regresivo para su apertura oficial.

Como se recuerda, durante el traslado del actual terminal aéreo al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto cerrará por 12 horas. De acuerdo al gremio de aerolíneas, los vuelos por varían día a día, pero que para el 1 de junio serán 245 vuelos -incluyendo salidas y llegadas- los que se reprogramarán, entre nacionales e internacionales, durante esas 12 horas. En un vuelo, calcula, hay aproximadamente unos 130 pasajeros.

¿Una tarifa adicional a las escalas?: Todo sobre la TUUA de tránsito

Otro tema que preocupa a AETAI es la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), que se empezará a cobrar con la inauguración oficial del nuevo terminal el 1 de junio, la cual podría generar un incremento en los pasajes. De esta manera, un pasajero nacional podría terminar pagando más de S/50 adicionales por una conexión en Lima, y uno internacional más de US$24 (aproximadamente S/88,46).

Dicha TUUA está comprendida en la adenda n.° 6 del 2013 y se aplicará a los pasajeros que provienen de un vuelo internacional y utilizan el nuevo aeropuerto para embarcar en un nuevo vuelo internacional (INT-INT), así como aquellos pasajeros que provienen de un vuelo doméstico y utilizan el terminal para embarcar en un nuevo vuelo doméstico (DOM-DOM). No se aplicará la TUUA a los pasajeros que tienen como origen o destino final el Aeropuerto Jorge Chávez.

La queja de AETAI es porque la tarifa podría desincentivar el modelo de conexión y los ‘stopovers’ turísticos (escala prolongada e internacional que hace un pasajero en una ciudad antes de continuar su viaje) que han sido claves para el posicionamiento de Lima como hub regional; sin embargo, según Ositrán, para determinar el monto, se realizó un procedimiento tarifario el 8 de junio de 2024, el cual concluyó en marzo de 2025 y luego continuó el debido proceso.

“No fijar la tarifa a tiempo habría significado un incumplimiento del Estado peruano, al no cumplir el regulador con su función, lo que podría generar consecuencias económicas. Por ello, la tarifa fue aprobada por resolución de la Presidencia Ejecutiva el 28 de marzo de 2025 y publicada el 29 de marzo, un día antes del inicio formal de operaciones”, finalizó el regulador.

¿Por qué se postergó dos veces su inauguración? Le contamos la historia

La inauguración del nuevo aeropuerto se postergó en dos oportunidades. La primera estaba prevista para el 29 de enero de este año, pero se suspendió quince días antes y se fijó para el 30 de marzo.

“Para el Gobierno es prioritario garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aéreas, en concordancia con los más altos estándares de seguridad de la aviación civil. En ese sentido, hemos acordado establecer un periodo de 60 días de pruebas en el lado aire y el lado tierra, para asegurar un inicio de operaciones con seguridad y calidad para los usuarios”, comentó Raúl Pérez-Reyes, quien ejercía como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuando se postergó por primera vez.

Pero la segunda fecha (30 de marzo) tampoco se cumplió pues una serie de observaciones críticas, realizadas por Ositrán y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, obligaron a postergarla nuevamente. El aviso se dio 15 días antes de la fecha pactada, una decisión que dejó el ambiente cargado de incertidumbre, pues no se fijó una nueva fecha para la inauguración.

“No queremos poner una nueva una fecha, porque la fecha anterior la pusimos en común acuerdo con toda la industria, con aerolíneas y todos los actores, e hicimos una estimación de los plazos. Es claro que esos compromisos no fueron cumplidos del todo”, precisó Pérez-Reyes, explicando por qué esta vez no se aventuraban a fijar un día, como en la dos ocasiones previas. En la mesa del día del anuncio estuvieron los representantes del MTC, de Ositrán pero no de Lima Airport, el concesionario, ni los gremios de aerolíneas.

Y es que, no había confianza en que se pudieran resolver las observaciones críticas encontradas por Ositrán, pues a menos de medio mes faltaba integrar el Sistema de Detección y Alarma contra Incendios (DACI), culminar la unificación del Sistema de Control de Accesos (ACS por sus siglas en inglés), sincronizar la red de Internet, unir el Sistema de Megafonía y Sistema Público de Alarma por Voz (PAS/PVAS) al BMS, entre otros detalles relacionados a la iluminación, arquitectura y seguridad. Además, faltaban permisos y licencias de instalaciones.

Como era de esperarse, Lima Airport el día de esta última postergación, por la noche, expresó su sorpresa a través de un comunicado y acusó al ministerio de quebrantar el principio de buena fe contractual. Según su comunicado no sabían del pronunciamiento del ministro ni menos de la conferencia de prensa, a donde no fueron invitados. También aprovecharon en desmentir a las autoridades sobre el estado de la obra y observaciones hechas en la planta de combustible y las pruebas con las aerolíneas.

El gran anuncio: fijaron tercera y última fecha de inauguración

Pero la situación fue cambiando en las siguientes semanas. Con las observaciones corregidas, el pasado 30 de abril, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) convocó -con poco tiempo de anticipación - a una conferencia de prensa. El evento tuvo como eje central el anuncio de la fecha final para la inauguración del nuevo terminal y a comparación de la última conferencia, en esta oportunidad no solo estaban representantes del MTC, la DGAC y Ositrán, también participaron voceros de Lima Airport, el concesionario del aeropuerto, y los gremios de las aerolíneas como AETAI y IATA.

MTC y LAP informan a la ciudadanía que desde el 1 de junio funcionará el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

“Se ha tomado la decisión de que el actual aeropuerto opere hasta el 31 de mayo hasta las 23:59 y habrá un periodo de 12 horas, desde las 00 horas del 1 de junio hasta el mediodía que estará cerrado para la transición del antiguo terminal hacia el nuevo. Una vez que termine ese proceso, se empezarán las operaciones en este nuevo aeropuerto el domingo el 1 de junio al mediodía”, mencionó Raúl Pérez-Reyes, titular del MTC.

Por esos días, Ositrán también había reportado que las obras del nuevo terminal del nuevo aeropuerto Jorge Chávez estaba a un 99,9% de avance.

¿Habrá sanción para el concesionario Lima Airport?

Aunque la fecha de inauguración del nuevo terminal es casi una realidad, todavía queda la duda de las sanciones que podrían aplicarse a Lima Airport porque no habría cumplido el contrato.

Recordemos que en la segunda postergación del nuevo terminal, Raúl Pérez-Reyes responsabilizó al concesionario por la demora e indicó que Ositrán y el MTC tendría que aplicar algún procedimiento.

“Esto no se está abriendo porque ellos (LA) no han podido cumplir con todas las pruebas que tendrían que haber hecho. Lo que tiene que hacer la concesionaria es trasladar la excelencia de su concesión actual a el nuevo aeropuerto, en términos de las distintas pruebas que tienen que hacerse. De cara al compromiso del 30 de marzo, que si no se cumple que es lo que preveemos que va a ocurrir, lo que tiene que hacerse es aplicarse el régimen sancionador”, mencionó el ministro el pasado 17 de marzo.

El mismo día, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán consideró la posibilidad. “Nosotros tenemos que esperar que llegue el 30 de marzo y levantar la información, pedir los descargos a LAP para que ellos definan, en un proceso de derecho de defensa qué cosa ha pasado, qué han incumplido, qué pueden considerar que no han incumplido y en base a ese procedimiento se van a establecer penalidades y sanciones de darse el caso”, indicó.

¿Qué encontrará en el nuevo aeropuerto?

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez está en cuenta regresiva para su apertura el 1 de junio. Será tres veces más grande que el actual-con un área de 270 mil m2- y ha demandado, hasta el momento, una inversión que supera los US$2 mil millones. Como comentó Carolina Rubio, líder de prensa de Lima Airport, concesionaria del aeropuerto, ha atraído inversiones por unos US$400 millones. Esto incluye a los dos nuevos hoteles Costa del Sol que están en la nueva infraestructura.

¿En qué parte del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez te podrán dejar y recoger los taxis autorizados?

Se espera que, en su apertura, el nuevo terminal tenga la capacidad para recibir hasta 30 millones de pasajeros al año en un inicio y se proyecta que pueda albergar hasta 40 millones de pasajeros a finales del 2025.

Actualmente, el nuevo terminal cuenta con 90 ‘counters‘ de ‘check-in‘ y para el final del año apuntan a que sean 120 módulos. En algunos de ellos se tiene el sistema de facturación de equipaje automatizado (autofacturación).

En cuanto a los tomógrafos para el control de seguridad, desde Lima Airport indican que se trata de sistemas avanzados, por lo que no será necesario retirar líquidos ni equipos electrónicos de los equipajes. Estos tomógrafos pueden procesar entre 300 a 400 equipajes de mano por hora. El aeropuerto contará con 27 líneas para equipajes de mano.

De acuerdo a Karla Urdiales, vocera de Lima Airport, este es el primer aeropuerto de Sudamérica que cuenta con este tipo de tecnología. Lo mismo pasará con el equipaje de bodega, pues cuentan con cuatro tomógrafos de gran tamaño por donde podrán pasar 2.700 equipajes.

Las frases que marcaron el escenario en estos meses

La inauguración del nuevo terminal estuvo marcado por comentarios que incrementaban la incertidumbre sobre la puesta en operaciones.

Por ejemplo, el último miércoles 12 de marzo de 2025, Raúl Pérez Reyes, en ese entonces titular del MTC, refirió que harían una evaluación de todos los requisitos que se necesitan para que el aeropuerto opere de forma segura. “Luego, tomaremos la decisión de si se apertura el 30 de marzo o no”, indicó.

Aunque el 26 de febrero, Gustavo Adrianzén adelantó que “es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros y trabajadores seguridad al 100% […] hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto”, dijo. En la misma conferencia, Pérez-Reyes lo secundó diciendo “si el resultado es positivo, comenzarán las operaciones en el nuevo terminal aéreo el próximo 30 de marzo”.

Es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros y trabajadores seguridad al 100% […] hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto Redacción EC, Gustavo Adrianzén

Antecedentes como estos, que motivaban la desconfianza sobre el día de la inauguración, estuvieron presentes incluso en diciembre del año pasado cuando la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) esperaba que la primera fecha se aplace pues ya observaban problemas logísticos y de accesos al aeropuerto por resolver.

El 29 de diciembre del año anterior, Carlos Gutiérrez, gerente de AETAI dijo a El Comercio que el avance en la habilitación de los espacios para la operación de las aerolíneas estaba entre 50 % a 60%. Incluso el gremio cuestionó la falta de pruebas integrales para garantizar la perfecta operación del nuevo terminal.

“Si bien estamos embarcados, debería analizarse todas las aristas y si esto implica postergar la fecha, pues no hay ningún problema, total el año pasado ya se hizo con la inauguración de la segunda pista y la nueva torre”, declaró a El Comercio.