El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) realizó una inspección exhaustiva al nuevo aeropuerto Jorge Chávez el pasado 14 de marzo, y determinó que el avance de la infraestructura y equipamiento, a medio mes de la inauguración el 30 de marzo, es del 99,5%.

Falta integrar el Sistema de Detección y Alarma contra Incendios (DACI), culminar la unificación del Sistema de Control de Accesos (ACS por sus siglas en inglés), sincronizar la red de Internet, unir el Sistema de Megafonía y Sistema Público de Alarma por Voz (PAS/PVAS) al BMS, entre otros detalles relacionados a la iluminación, arquitectura y seguridad. Además, faltan permisos y licencias de instalaciones.

Para Francisco Jaramillo Tarazona, gerente de Supervisión y Fiscalización de Ositrán, hay observaciones críticas y no críticas, que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluará para autorizar el inicio de las operaciones.

“[Ositran] Como entidad técnica somos conscientes que se tienen que subsanar al 100% las observaciones críticas. No observaciones de obras y equipamiento, sino observaciones críticas que las compañías, operadores en general, han determinado como críticas y estos indicadores sean aceptables para la seguridad operacional y la seguridad física […] La decisión de inauguración no va a depender de Lima Airtport Partners (LAP), la decisión es del Estado y del ente técnico de Aeronáutica Civil (DGAC)”, refirió durante una conferencia de prensa. En la misma línea, aceptó que el avance puede no llegar al 100%.

De las observaciones que para el ente regulador son necesarias completar antes de la operación se encuentra el Manual de Certificación del Aeropuerto o Certificado de Operación y Servicios Aeroportuarios, emitido por la DGAC; además, los certificados ITSE que determinan si la instalación de 21 oficinas operativas son seguras.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, explicó que el documento emitido por la DGAC se puede conseguir hasta un día antes del 30 de marzo. “Hasta un día antes. Es una licencia, tú obtienes tu licencia ahorita, en este minuto y a la hora siguiente puedes empezar a funcionar”, comentó a El Comercio. Con respecto a los otros certificados “están tramitándose”, detalló.

¿Qué pasará si el 30 de marzo no se culmina la infraestructura al 100%?

La inauguración del nuevo aeropuerto se suspendió dos veces, pero por ser un acuerdo entre las partes (LAP y MTC), no hay penalidades. En el caso de que la infraestructura y equipamiento no llegue al 100%, Zambrano comentó que tendrá que evaluarse la responsabilidad.

“No hay ningún incumplimiento de LAP hasta la fecha, porque el plazo fue prorrogado por acuerdo entre las partes que del 30 de enero pase al 30 de marzo. Entonces, mal podría hacer Ositran en pretender sancionar si no hay un vencimiento del plazo. Ahora, veremos si el 30 de marzo si está operativo o no. Si hay prórroga por otros motivos ajenos al concesionario (LAP) se va a evaluar porque faltan una serie de licencias no solamente de LAP, sino de los actores, de las propias líneas aéreas que van a estar ahí en ese espacio”, refirió.

Ya hay fecha para la TUUA

Ricardo Quezada, gerente de Regulación y Estudios Económicos, explicó que están en un procedimiento de fijación tarifaria para establecer la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) y se espera tener una respuesta la última semana de este mes.

“En este momento la propuesta que ha hecho Ositrán es de $12,49 para aquellos pasajeros de vuelos internacionales y US$7,60 para nacionales. Hemos estado sometiendo esta propuesta a un proceso de consulta pública. Hemos recibido comentarios de las aerolíneas y del propio concesionario”, indicó.

Por su parte, Zambrano resaltó que los operadores aéreos no están de acuerdo con el concepto que se va a cobrar, independientemente de los montos; sin embargo, les recordó que el pago de esta tarifa estaba incluída en la adenda 6, firmada el 2013. “No es algo de último minuto, ellas [los operadores] sabían desde el 2013 que se iba a cobrar cuando se inaugure este nuevo terminal”, refirió.