Nuevo banco en el Perú entrará a un mercado que mueve más de S/358 mil millones en créditos: así va la competencia

El sistema financiero peruano mantiene un crecimiento sostenido de los créditos y una mejora en la calidad de cartera, con una posición sólida en solvencia. A abril del 2025, según la SBS, el saldo de créditos a todos los segmentos supera los S/ 358 mil millones. Actualmente, el sistema bancario está compuesto por 17 bancos, aunque cuatro de ellos (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank) concentran la mayor parte del mercado.

Oportunidades para nuevos actores

Para Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se trata de un mercado concentrado pero no saturado. “La entrada de nuevos jugadores, como BTG Pactual, es positiva porque fomenta la competencia, la innovación y la diversificación de productos. Hay espacio en nichos y segmentos aún no totalmente atendidos”, afirmó.

Con ello coincide Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, quien añadió que la aparición de más participantes ayuda a desconcentrar el mercado y amplía las opciones para los usuarios peruanos.

Ojeda, de la UPC, resaltó que entre las oportunidades no cubiertas por la banca tradicional están el acceso a financiamiento y servicios especializados para las pequeñas y medianas empresas, servicios de inversión y ‘wealth management’ -enfocado en clientes de alto patrimonio y sofisticados- y la inclusión financiera en zonas rurales y provincias, la cual tiene aún camino por recorrer.

La estrategia de BTG Pactual

BTG Pactual ha anunciado que su entrada al Perú se enfocará en banca corporativa y gestión patrimonial, en un inicio. De acuerdo con la SBS, el segmento corporativo otorgado por la banca múltiple supera los S/ 108 mil millones.

Ojeda señaló que la experiencia global de BTG Pactual en banca de inversión le permitiría especializarse en fusiones y adquisiciones, estructuración de financiamientos complejos y asesoría a grandes empresas. Además, subrayó que la digitalización y el servicio personalizado serán claves para diferenciarse.

Carrillo indicó que en banca patrimonial, la interacción personal sigue siendo más valorada que el canal digital, a diferencia de la banca masiva.

Retos de un nuevo jugador

El ingreso a un mercado dominado por actores consolidados implica desafíos. Ojeda advirtió que en un contexto de desaceleración económica, la morosidad es un riesgo a gestionar desde el primer día. Además, la lealtad a los bancos tradicionales obliga a invertir fuertemente en marketing, tecnología y promoción para captar clientes.

Carrillo apuntó que en banca privada de alto patrimonio hay pocos competidores especializados, pero el reto está en la inteligencia comercial para captar y fidelizar clientes.

Ambos coincidieron en que la llegada de un nuevo jugador también obliga a las entidades que ya participan en la banca a mejorar sus condiciones para retener clientes. “Habrá que esperar la estrategia de los nuevos ingresantes para medir el impacto real en el sistema”, concluyó Ojeda.