Nuevo banco en el Perú entrará a un mercado que mueve más de S/358 mil millones en créditos: así va la competencia

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Nuevo banco en el Perú entrará a un mercado que mueve más de S/358 mil millones en créditos: así va la competenciaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La solicitud presentada el 30 de julio por BTG Pactual Chile ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para constituir una filial bancaria en el país abrió el debate: ¿hay espacio para más competencia?