El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, descartó haber conversado con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, sobre la imposición de aranceles a productos derivados del cobre.

“No ha habido tiempo para hablar de todos los temas”, señaló tras reunirse por primera vez con Navarro, en la antesala de la presentación de la moneda conmemorativa por las relaciones bilaterales entre el Perú y Estados Unidos.

Según explicó el canciller, ambos sostuvieron una conversación “franca y directa”, en la que abordaron diversos asuntos. Aunque el tema de los aranceles no fue tratado, aseguró que le preocupa especialmente la aplicación de estas medidas a los productos derivados del cobre.

La problemática

La entrada en vigencia de aranceles de hasta 50% a las importaciones de acero, aluminio y cobre comenzó el 9 de abril.

En este contexto, si bien las materias primas —como minerales de cobre, cátodos y chatarra— mantendrían sus condiciones de acceso al mercado estadounidense, los productos con mayor valor agregado sí se verían afectados. Entre ellos figuran alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios.

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), en 2025 el valor de las exportaciones peruanas a Estados Unidos potencialmente afectadas por esta medida ascendió a US$418,5 millones en productos de cobre, US$30,5 millones en acero y US$25,5 millones en aluminio.

Aunque el Gobierno anunció acciones inmediatas, aún no se conocen avances concretos. Cabe señalar que el canciller asumió el cargo hace apenas siete días.