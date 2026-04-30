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Los aranceles del 50% al cobre entrarán en vigor el 1 de agosto y coincidirán con el fin de la tregua arancelaria. (Fuente: Andina)
Los aranceles del 50% al cobre entrarán en vigor el 1 de agosto y coincidirán con el fin de la tregua arancelaria. (Fuente: Andina)
Por Maritza Saenz

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, descartó haber conversado con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, sobre la imposición de aranceles a productos derivados del cobre.

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