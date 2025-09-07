Miraflores tendrá un nuevo ‘mall’. Cencosud Perú Shopping S.A.C. podrá acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para desarrollar su proyecto “Centro Comercial Shopping Angamos”, el cual se ubicará en la intersección de las avenidas Petit Thouars con Angamos.

Según la Resolución Ministerial N.° 213-2025-VIVIENDA también se aprobó la lista de bienes, la lista de servicios y contratos de construcción y el cronograma de ejecución de inversiones.

Actualmente, Cencosud opera en seis países (Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia y Perú). Foto: Difusión.

Los detalles del proyecto

El nuevo centro comercial se ejecutará en 2 años y 26 días con una inversión de US$ 33′140.870, monto que supera el mínimo requerido por la normativa tributaria para acceder al régimen. El plazo inició desde el 4 de octubre, con la presentación de la solicitud de acogimiento al mencionado régimen, hasta el 30 de noviembre del próximo año, lo que podrá permitir que se aceleren las obras.

Este será el primer centro comercial de Cencosud en Miraflores y el segundo que se construirá sobre la avenida Angamos, que atraviesa varios distritos. En Surquillo, en el cruce de la Avenida Angamos y Tomás Marsano se ubica también Mallplaza Angamos (antes Open Plaza Angamos).

¿En qué consiste el régimen?

El Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV consiste en la devolución de este impuesto que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, así como los bienes, servicios y contratos de construcción, realizadas en la etapa preproductiva a condición de que se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión del proyecto.