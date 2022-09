Si buscas comprar una vivienda o construir en terreno propio, el Nuevo Crédito Mivivienda te da una serie de beneficios que no puedes desaprovechar. A continuación te contamos cuáles son los errores que no debes cometer y así no devolver ese dinero.

Ten en cuenta que el Nuevo Crédito Mivivienda es un crédito hipotecario financiado por el Fondo Mivivienda (FMV), canalizado a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) a un beneficiario que cumpla con los requisitos establecidos.

Este crédito te financia como máximo el 90% del valor de la vivienda y la cuota de pago siempre será la misma.

Además, te ofrece el Bono del Buen Pagador y el Premio de Buen Pagador como complemento de la cuota inicial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para la compra de una vivienda se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser mayor de edad (18 años).

Ser una persona natural residente en el Perú o peruano residente en el extranjero.

Contar con una cuota inicial mínima del 7.5% del valor de la vivienda.

Ser calificado como sujeto de crédito por una Institución Financiera (IFI).

No ser propietario o copropietario, de otra vivienda en cualquier localidad del país. Tampoco podrán ser propietarios de otra vivienda, el cónyuge o el conviviente legalmente reconocido independientemente de su régimen patrimonial o los hijos menores de edad.

No haber adquirido, ni el solicitante ni su cónyuge o conviviente legalmente reconocido, una vivienda financiada con recursos del Fondo Mivivienda o del Programa Techo Propio o del Fonavi.

¿Cuáles son las causales de devolución del bono y crédito?

De acuerdo al Fondo Mivivienda, hay tres causales por lo que el beneficiario podría devolver el Bono del Buen Pagador y el financiamiento que se le otorgó y estas son:

Cancelación del pago total antes de los cinco años del crédito.

Brindar información falsa para calificar al préstamo o adulteró documentos.

Ser calificado como “mal pagador”. Cuando la IFI dé por vencidas las cuotas pendientes del subpréstamo por incumplimiento del pago y se presente la demanda judicial de la ejecución de garantía.

¿De cuánto es el bono que se puede recibir?

Uno de los grandes beneficios de este crédito es el Bono del Buen Pagador (BBP). El Estado peruano brinda esta ayuda económica para el pago de la cuota inicial. Es no reembolsable, es decir, no se devuelve.

Además, si el beneficiario decide adquirir una vivienda ecosostenible, se le otorga el Bono Mivivienda Sostenible, cuyo valor actual es de S/ 5,400 y permite pagar una mayor cuota inicial para la compra del inmueble, ya que se suma al Bono del Buen Pagador.

El Nuevo Crédito Mivivienda financia viviendas desde S/ 65,200 en un plazo de pago de 5 a 25 años.