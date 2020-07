Con nuevo gabinete ministerial, el país enfrenta un nuevo capítulo de la reactivación económica en una coyuntura regida por la pandemia y sus efectos. Una de las mayores preocupaciones, además de la salud, es la economía. El ingreso de Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros y la ratificación de la titular del MEF, María Antonieta Alva, es analizada por dos expertos en materia económica.

Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School, calificó como “saludable” que se dé un recambio a estas alturas. Al ser los ministros gerentes de los asuntos públicos, los nuevos aires sirven para dar otra dirección a algunos aspectos que no están bien encaminados.

“Me refiero especialmente al aspecto económico y social, donde el frenazo fue muy abrupto. Con el manejo de la pandemia finalmente se privilegió la salud sobre la economía, y esto curiosamente nos deja una foto en la que Perú cae 40% en abril, mientras el resto de economías de la región han estado en el rango de -10% y -20% “, sostuvo Escudero, quien también es CEO de El Dorado Investments.

Sobre Cateriano, añadió que es un operador eficiente que podría convocar concertaciones: “Esperaríamos que esa experiencia se canalice de manera productiva hacia el objetivo principal del país que es crear empleo y recuperar la economía, manteniendo el combate a la pandemia”.

Con respecto a la continuidad de María Antonieta Alva como ministra de Economía, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), comentó: “El MEF ha tenido una labor difícil y la coordinación entre ministerios no ha sido la mejor. La expectativa es que con este cambio de gabinete las políticas se alineen mejor y haya un trabajo más fluido con MTPE, Produce y Minsa, principalmente”.

Escudero, por su parte, también ve como positiva esta ratificación: “Me parece bien que se haya quedado la ministra porque ha demostrado flexibilidad ante las necesidades. Además de tener buenas ideas y un plan agresivo”.

CAMBIOS QUE FAVORECEN

Los cambios en los ministerios de Producción (José Antonio Salardi), Transporte (Carlos Estremadoyro) y Energía y Minas (Rafael Belaunde) son claves para Escudero. “Si uno evalúa qué sectores van a crear más empleo y qué sectores se van a recuperar más rápido, son la minería, agroindustria y pesca”. Confía que estas actividades marchen al 100% antes de abril del 2021.

Luego están otros sectores orientados a la demanda interna como la industria y manufactura, los que, con la diezmada capacidad de consumo de la población, probablemente demoren entre dos y cuatro años para su recuperación, apuntó Escudero.

En ese sentido, el analista enfatizó las medidas a tomar para crear más empleo. “La minería crea 100 mil puestos de trabajo directos. Con los protocolos obviamente esto va a estar a la mitad, pero hay que darle las condiciones para recuperar su capacidad productiva al 100%”.

PUNTOS A CORREGIR

Escudero remarcó que debe haber un consenso para la mejora del país y que principalmente depende de una mayor inversión. En general, el sector público, en todos sus niveles (nacional, regional y municipal), invierte alrededor del 20%, mientras que el 80% proviene del sector privado.

Uno de los retos que apunta el economista es que el gobierno mejore la coordinación con el sector privado en este tercer trimestre, y que haya mayor sincronización y colaboración entre ambos.

“Chile y Colombia, que no han caído tanto, son nuestros competidores directos de la inversión internacional. Hoy en día, hay mucha liquidez en los mercados internacionales, pero si no damos señales claras que permitan atraer inversiones, no van a venir. Y necesitamos inversión con urgencia”, refirió Escudero.

Otro aspecto preocupante es el Congreso, que “ha dado un giro al populismo de 180 grados y que además de la Constitución, se está también violentando el tema de los derechos de propiedad y buen funcionamiento de los mercados. Esto afecta a la economía e inversiones”.

En ese sentido, pidió al nuevo gabinete mano dura a efectos de que opere de una manera lógica y racional, previendo no solo el corto, sino también el mediano y largo plazo. “Sin sector privado y sin reglas claras no vamos a tener un mediano y largo plazo buenos. Se va la inversión y lo vamos a pagar todos los peruanos”.