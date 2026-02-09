César Andrade

Gerencia general

Banco Ripley Perú

Toma la posta tras la salida de Paul Fiedler Vásquez Mejía. Andrade fue vicepresidente ejecutivo de retail y canales en Interbank, y también ocupó cargos ejecutivos en Latam Airlines, Telefónica, entre otros.

Francisco Milian

Country Manager para Perú

Mastercard

Llega al país tras liderar el clúster de Centroamérica, con el objetivo de acelerar la adopción de pagos digitales y fortalecer la inclusión financiera en el mercado local. Tiene más de 15 años en el sector.

Jorge Luis Alva Luperdi

Chief Counsel para América Latina y el Caribe

Grupo Banco Mundial

Liderará el equipo legal responsable de respaldar las operaciones de financiamiento en los 33 países que conforman la región. La cartera activa bajo su ámbito de supervisión asciende a US$41.5 mil millones.

Karina Chinguel

Socia

Vodanovic Digital Finance Law

Cuenta con más de 17 años de experiencia en servicios financieros digitales y regulación financiera. Asesoró a entidades públicas, privadas y multilaterales. Hasta la fecha se desempeñaba como asociada senior de la firma.

Miguel Ángel Campos

Socio del área de Aduanas y Comercio Exterior

Hernández & Cía.

Tiene más de 15 años de experiencia y ha sido reconocido por directorios legales internacionales como Chambers & Partners y Legal 500. Es agente de aduanas habilitado por la Sunat.