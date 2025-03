Tras un día crítico para el sector aeronáutico, debido a la postergación sin fecha de inicio establecida para la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, las aerolíneas se pronunciaron en un comunicado para respaldar la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a pesar de los perjuicios generados por el aplazamiento.

“Se trata de una decisión responsable por parte del gobierno, quien ha podido corroborar a través de distintas autoridades y especialistas que aún se mantiene la ausencia de condiciones idóneas para lograr una mudanza operacional segura y eficiente”, se lee en el documento firmado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

En el comunicado instaron a LAP a realizar más pruebas para garantizar un nivel adecuado de servicio para los pasajeros y para esto, exhortaron al concesionario a incrementar los volúmenes de pasajeros para simular escenarios reales, culminar con el periodo de familiarización y capacitación del personal para conocer los procedimientos en tierra y aire; además de resolver fallas en sistemas clave como el BHS y HBS.

Martín La Rosa, Area Manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Perú y Bolivia, comentó a El Comercio que “perdemos todos con esta nueva postergación” y ahora con el nuevo cambio de fecha, el nuevo periodo de pruebas debe ser mejor llevado y mostrar más transparencia.

“Se requiere una planificación mucho más adecuada y coordinada con todos los actores del sector ya que honestamente, esto se ha manejado más como una imposición que de forma colaborativa. Un nuevo proceso requiere que sea abordado con una mayor transparencia por parte del concesionario. Nosotros hemos participado a través de especialistas directamente en las últimas pruebas y estas no han cumplido, en ningún momento del proceso, con dar las garantías suficientes para que las operaciones aéreas se puedan trasladar a esta nueva infraestructura; es decir, nunca simularon un escenario de participación real”, mencionó.

La inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está prevista para fines de este mes, pero aún tiene una serie de observaciones pendientes de ser subsanadas, indicó Ositrán.

En el último comunicado de LAP, el concesionario aseguró que la planificación de las pruebas integrales fue compartida con anticipación; aunque no tuvo una óptima participación de los involucrados. En el mismo pronunciamiento, indicó que el proceso de familiarización depende de la disponibilidad de operadores y aerolíneas y que la plataforma de aeronaves se encuentra a disposición para el desarrollo de ejercicios y pruebas.

Sobre esto, La Rosa consideró que son “palabras desafortunadas” pues no se asemejan a la realidad. “Ellos saben que las aerolíneas han colaborado y en los temas de rampa la realidad es que uno no puede entrar en la nueva infraestructura si no tiene la autorización del constructor. Incluso para ir a hacer los trabajos que se requerían en las áreas que le van a ser asignadas a las líneas aéreas era muy engorroso y eso también se debe a que los espacios no estaban concluidos”, resaltó.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, conversó con El Comercio e indicó que, con este nuevo escenario “la pelota está en la cancha de LAP porque tiene que terminar todo lo que está pendiente”. Asimismo, explicó que el día de la inauguración debe ser informado cuanto antes para que las aerolíneas puedan realizar los cambios necesarios en el itinerario de vuelos como lo hicieron para la frustrada mudanza de este fin de mes.

“La postergación del 29 de enero al 30 de marzo se anunció el 15 de enero; es decir, 65 días antes [de la fecha de inauguración]. Entonces tú sabías que iba a haber una transición e ibas a tener que cancelar vuelos en esa ratio, entonces con predictibilidad queremos decir que mientras antes, mejor. comunicar con anticipación, de ser posible dos o tres meses”, indicó.

lima 17 de marzo de 2025 el ministro raul perez reyes da una conferencia de prensa en el MTC sobre posición del Estado sobre el aeropuerto Jorge Chávez. fotos: joel alonzo/gec / Joel Alonzo

Gutiérrez agregó que, si bien ayer el MTC suspendió por segunda vez la fecha de inauguración hasta el momento, el concesionario Lima Airport Partners (LAP) todavía no comunica formalmente la cancelación de la mudanza, pactada para el 30 de marzo desde la 1 a.m. a 1 p.m. “[Con este anuncio] las aerolíneas tienen que ver si pueden operar en esa ventana de 12 horas para recuperar los vuelos cancelados”, añadió. Aunque, según La Rosa sería imposible recuperar las pérdidas generadas.

LAP reclama a MTC

LAP también cuestionó el pronunciamiento del MTC sin aviso previo, e incluso acusó a la cartera de quebrar el principio de buena fe contractual. Para Gutiérrez, el comunicado resulta “curioso”, y agregó que creen “que este es un tema de cara a presentar una futura reclamación, pero lo que se ha presentado de parte del concedente y Ositran ha sido claro y detallado, así que ahora LAP debe cumplir su obligación”, manifestó.

El ministro de Transportes Raúl-Pérez Reyes, comentó en RPP que no buscan enfrentarse con el concesionario y consideró que “LAP se equivoca cuando piensa que no invitarlo a la conferencia de prensa, en la que el ministerio toma una decisión, significa no colaborar […] Nosotros somos colaboradores, tenemos un espacio de diálogo permanente, pero somos el ente rector quien tiene que asumir la responsabilidad administrativa y también política”, manifestó.