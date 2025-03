Un reporte de Talma, publicado con la fecha del 13 de marzo del 2025, tras la última prueba realizada dentro del proceso ORAT (por sus siglas en inglés Operational Readiness & Airport Transfer), el pasado viernes, detectó una complejidad más que deberá subsanarse para que la experiencia de viaje no sea una pesadilla.

De acuerdo al documento, el sistema de manejo de equipaje que se encarga de transportar las maletas de los pasajeros desde el mostrador hasta el avión, llamado BHS, no estaría listo. Y es que según la carta con observaciones en base a las pruebas en el nuevo aeropuerto que le envió AETAI al MTC el pasado 13 de marzo, a la que accedió este Diario, se ha detectado que varias maletas no llegan al patio de recojo, una incidencia que se reportó desde el mes de noviembre del año pasado y que hasta la fecha aún no se resuelve, como Carlos Gutiérrez, gerente general de Aetai, en el programa Punto Final el domingo por la noche.

“En atención a los diversos ejercicios realizados meses atrás, tenemos observaciones recurrentes sobre la funcionalidad de este sistema [BHS], puesto que en las pruebas realizadas (con un volumen de maletas que no se acerca a la realidad del día a día en el Terminal actual del AIJCH), se ha detectado que varias maletas no legan al patio de recojo. Asimismo, salieron maletas que no estaban programadas en la faja asignada, entre otras consideraciones”, se lee en la carta.

AETAI también reflexionó en el texto que si el BHS no funciona al 100%, ocurrirán retrasos de vuelos, así como daños y pérdidas de equipaje a los cuales en primera instancia deberán responder las aerolíneas. “Este sistema [BHS] es la médula espinal de nuestra logística”, resaltaron.

Además de este problema, alertan que se siguen presentando goteras por diferentes zonas del BHS y a esa fecha, del envío de la carta de AETAI, no existía una evaluación técnica, para ver si este era un problema estructural.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, reafirmó para el dominical “Punto Final”, la situación detectada con equipajes que se pierden, no aparecen o salen por otros lugares y que es un problema que se arrastra desde noviembre del 2024.

“Son situaciones que no son de las pruebas recientes, se vienen arrastrando desde el año pasado y están por escritos, entonces, la pregunta que queda es: ¿cuándo lo van a arreglar?”, afirmó Gutiérrez al dominical.

En tanto, advirtió también que estos problemas no solo afectarán la operatividad del aeropuerto sino que también impactará directamente en el tiempo de espera de los pasajeros.

AEITA envío carta al MTC alertan sobre diferentes fallas, entre ellas la del BHS.

La respuesta de LAP

En “Punto Final”, Sergio Ocampo, jefe de proyecto de LAP, aseguró que en el caso del número de maletas no hay un error, sino que Talma está leyendo mal el informe y no tiene los conocimientos necesarios para entender la raíz del problema.

“Talma solo recoge las maletas y las lleva al avión y se lee el informe del sistema de inspección de equipaje como si el reporte de cada uno de los niveles de seguridad fueran maletas cuando son decisiones. Cuando en el primer nivel de decisión, imagen que entran 300 maletas y dos de ellas no tiene foto porque se ha movido la maleta, solo habrán 298 decisiones y algunas de estas se van al nivel 2 pero las dos que no tienen foto, se van al 3″, argumentó Ocampo al dominical.

En tanto, Gutiérrez asegura que este mismo problema que alerta Talma, lo comentó WSS, operador elegido por AETAI para que las fajas HBS (máquinas de rayos X) estén operativas.

“Todo lo que ha dicho Talma, coincide con WSS, se pierden las maletas”, puntualizó Gutiérrez de AETAI.