Una denuncia por presunto acoso sexual contra el actual presidente del directorio de Petro-Perú, Roger Arévalo Ramírez, vuelve a colocar a la petrolera estatal en el centro de la controversia, esta vez no solo por su crítica situación financiera, sino por los cuestionamientos a la idoneidad de su principal autoridad.

Según reveló Cuarto Poder, Arévalo enfrenta una investigación en la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Lima, donde figura como imputado por el presunto delito de acoso sexual. El caso se encuentra en estado de denuncia pendiente.

De acuerdo con el reportaje, la denunciante tenía 20 años cuando el hecho ocurrió, pero, explicó que no hizo pública la acusación en un inicio por temor.

Vale decir que la denuncia surge en un momento sensible para el sector pues hace una semana, el exministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, renunció tras la difusión de una acusación por violación sexual en su contra, lo que profundiza la crisis reputacional en torno a las autoridades vinculadas a esta cartera.

“Es oportuno evaluar la idoneidad de la persona porque es quien representa al directorio de la empresa”, opinó al respecto Carlos Paredes, expresidente de Petro-Perú en el reportaje.

Este caso toma especial relevancia pues Arévalo Ramírez asumió el cargo hace a penas cinco días y tiene la misión de continuar con el proceso de reestructuración de la petrolera. En ese sentido, el gobierno evalúa un nuevo respaldo económico que podría alcanzar los US$ 2.000 millones, muy por encima de los S/ 500 millones que inicialmente se manejaban como apoyo.

El eventual salvataje ha generado cuestionamientos adicionales, considerando que la empresa mantiene altos costos laborales, entre ellos 83 beneficios para sus trabajadores, que representan un gasto anual de aproximadamente S/ 276 millones.