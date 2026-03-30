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Resumen

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Por Redacción Economía

Una denuncia por presunto acoso sexual contra el actual presidente del directorio de Petro-Perú, Roger Arévalo Ramírez, vuelve a colocar a la petrolera estatal en el centro de la controversia, esta vez no solo por su crítica situación financiera, sino por los cuestionamientos a la idoneidad de su principal autoridad.

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