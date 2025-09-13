Escucha la noticia
Nuevo retiro de fondos de AFP: ¿qué opina el BCR?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
- BCR redujo tasa de interés de referencia a 4,25%, su nivel más bajo desde el 2022: razones e implicancias, ¿habrá otro ajuste?
- Octavo retiro de AFP: Comisión de Economía pide sesión con el MEF y la SBS, pero estas ya se mostraron en contra, ¿qué pasará con los fondos?
Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, resaltó primero la aprobación de la reforma de pensiones, “que apuntala como objetivo elevar el ahorro previsional, dar una pensión mínima, cambiar la regulación para fines del retorno de AFP, las comisiones de las mismas y un mecanismo de tránsito de un sistema de pensiones a otro”.
Newsletter exclusivo para suscriptores
No obstante, consideró que el sistema es perfectible. “Ahora, en este contexto de reforma, un octavo retiro de fondos de las AFP es más difícil de entender, parte de ver -de repente- el muy corto plazo y no ver el bienestar de largo plazo, el bienestar de la población, porque hay un futuro y se requiere justamente fortalecer el ahorro previsional. Este nuevo retiro va en contra de eso”, explicó Armas durante la conferencia de prensa del Programa Monetario realizado hoy en el BCR.
El funcionario recuerda que los siete retiros previos de fondos de pensiones de las AFP han traído como consecuencia que 2,3 millones de peruanos no cuenten hoy con fondos provisionales.
Comentó también que el BCR, como hizo previamente, dará su opinión técnica al Congreso.
TE PUEDE INTERESAR
- BCR redujo tasa de interés de referencia a 4,25%, su nivel más bajo desde el 2022: razones e implicancias, ¿habrá otro ajuste?
- La ruta de crecimiento de Smart Fit y su marca premium, Bio Ritmo, en el Perú: nuevas aperturas, competencia y explosión ‘fitness’
- Chuck E. Cheese´s, Bodytech, Forever21 y otras seis marcas que se fueron del mercado peruano: las razones del adiós
Contenido sugerido
Contenido GEC