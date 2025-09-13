Nuevo retiro de fondos de AFP: ¿qué opina el BCR?

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, resaltó primero la aprobación de la reforma de pensiones, “que apuntala como objetivo elevar el ahorro previsional, dar una pensión mínima, cambiar la regulación para fines del retorno de AFP, las comisiones de las mismas y un mecanismo de tránsito de un sistema de pensiones a otro”.

No obstante, consideró que el sistema es perfectible. “Ahora, en este contexto de reforma, un octavo retiro de fondos de las AFP es más difícil de entender, parte de ver -de repente- el muy corto plazo y no ver el bienestar de largo plazo, el bienestar de la población, porque hay un futuro y se requiere justamente fortalecer el ahorro previsional. Este nuevo retiro va en contra de eso”, explicó Armas durante la conferencia de prensa del Programa Monetario realizado hoy en el BCR.

Proyecto de ley del RETIRO AFP 2025 no se puso en agenda: Comisión de Economía del Congreso debatirá estos temas. (Foto: composición GEC)

El funcionario recuerda que los siete retiros previos de fondos de pensiones de las AFP han traído como consecuencia que 2,3 millones de peruanos no cuenten hoy con fondos provisionales.

Comentó también que el BCR, como hizo previamente, dará su opinión técnica al Congreso.