Lo último de Samsung, PerúRail y más en Piqueo Empresarial

- / -

Para cumplir el reto de entregar 15 mil millones de litros de agua limpia en el mundo para el año 2020, Procter and Gamble (P&G) presentó hoy su alianza con la Asociación Civil United Way Perú para apoyar el Programa Agua Limpia Para los Niños, el mismo que ha desarrollado los sobres de Purificador de Agua P&G, cuyo propósito es funcionar como una pequeña planta de tratamiento que transforma agua sucia y contaminada en agua limpia para beber. Gracias a la alianza, se distribuirá de manera sostenible un total de 181 mil sobres de Purificador de Agua P&G (equivalentes a más de 1.8 millones de litros de agua), a dos escuelas ubicadas en Lurín –IE7267 Señor de los Milagros e IE7264 Miguel Manuel Valle Valle– las cuales no cuentan con este recurso natural.